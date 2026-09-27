Pese a la goleada, los jugadores que Mano Menezes resaltó por su juego ante Estados Unidos

Además de los cuestionamientos al nivel de Perú ante Estados Unidos, la palabra de Mano Menezes fue clave para conocer su verdadera evaluación sobre algunos seleccionados.

El día después de la derrota de Perú ante Estados Unidos sigue generando distintas reacciones en el medio local. Sabiendo cómo se dio el encuentro y que el equipo nacional fue de más a menos durante un trámite que terminó 4-1 en nuestra contra, es importante resaltar algunas declaraciones por parte de Mano Menezes. Además del análisis de juego, remarcó a cuatro jugadores.

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Fuente: Getty Images.

En conferencia de prensa luego del amistoso internacional ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando, el entrenador de Perú hizo énfasis en la presencia de varios futbolistas que destacaron en cierta medida en la cancha. Hablamos de Piero Magallanes, Bassco Soyer, Jhonny Vidales y Oliver Sonne. Tres de ellos fueron titulares y otro ingresó en el segundo tiempo, así que fueron aprobados.

“A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas. La actuación de Magallanes en el primer tiempo, la de Soyer en el segundo. El equipo encontró salidas para atacar, lo que era difícil porque el rival siempre presionó alto pero encontramos salidas para llegar”; comentó Mano Menezes en charla con la prensa.

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Seguido a ello, el estrategahabló de otros dos jugadores sobre las ocasiones que tuvieron para haber convertido a nuestro favor antes de las desconcentraciones. “Tuvimos el gol, la ocasión de Vidales y también la de Sonne. Esas son cosas positivas. Es un aprendizaje duro que tenemos que sabernos comportar en situaciones como esa y no desorganizarnos como equipo”.

¿La polémica del penal cambió el rumbo del partido para Perú ante Estados Unidos?

Cuando el partido estaba igualado 1-1 y parecía estar parejo en el trámite, una decisión polémica del árbitro terminó en un penal a favor de Estados Unidos que finalmente sería convertido por Malik Tillman. Muchos tienen la sensación de que a partir de dicho momento el juego cambió y Perú prácticamente desapareció por el desorden. Algo de ello expresó también Mano Menezes.

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“Podemos dividir el partido en dos partes. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado y más entero como equipo. Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario, pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy“; declaró.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Mano Menezes destacó a Magallanes, Soyer, Vidales y Sonne tras el partido.

destacó a y tras el partido. 4-1 fue la derrota final de Perú ante Estados Unidos en Orlando .

fue la derrota final de ante en . Malik Tillman anotó el penal que desorganizó a Perú, según Mano Menezes.