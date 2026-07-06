Tras el gran momento de Bassco Soyer, Gil Vicente fichó a otro peruano desde la Liga 1

Bassco Soyer la rompió con el Gil Vicente la temporada pasada, por eso ahora buscaron a un nuevo peruano.

Si un peruano triunfo en el extranjero le abre la puerta a otros elementos nacionales. Este es el ejemplo de Bassco Soyer que pese a no haber logrado debutar en el Gil Vicente, dejó grandes sensaciones lo que hizo que el club portugués busque a otro peruano.

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El futbolista contratado es Matías Martínez desde Sporting Cristal. El delantero no ha logrado hacer su debut en la Liga 1, pero algo llamó la atención del club ‘luso’ que no dudó en poder ficharlo. Ahora jugará en el equipo Sub 23 con la intensión que pueda ganar experiencia.

Matías Martínez en Gil Vicente (Foto: Gil Vicente).

Lo que es cierto que todavía no se ha dado a conocer el monto que se pagó por él. Tampoco el tiempo por el que ha firmado por el conjunto de los ‘Gallos’. Lo que si es cierto es que fue una venta, así que se espera que pueda quedarse por Europa una larga temporada.

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Portugal la cuna para iniciar en Europa

Si hay un lugar en el mundo que ayuda a los jóvenes talentos a poder mejorar es sin duda Portugal. Un país que se ha acostumbrado por comprar barato y vender caro a sus jóvenes promesas. Esto lo vienen haciendo hace años, por lo que termina siendo muy rentable no solo para los clubes, sino también para los futbolistas.

Hoy en día hay varios jugadores nacionales en Portugal como es el caso de Bassco Soyer, Víctor Guzmán, Jean Pierre Rhyner y Matías Martínez. Así que es un país que sabe atraer el talento peruano para sacarle el jugo. Hace poco Leonardo Díaz estuvo también a préstamo.

Ahora, es importante que los jugadores aprovechen sus oportunidades, no muchos lo hacen y terminan volviendo al Perú. Percy Liza es uno de los que tuvo su momento, pero no logró rendir, perdiendo confianza y retornando al país a pesar que se le veía como un gran futuro.

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