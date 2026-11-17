Alianza Lima, Universitario, y Sporting Cristal lo buscaron al jugador de la Selección Peruana. Piero Magallanes ya tiene su futuro definido.

El mercado de pases de la Liga 1 comienza a moverse con fuerza y uno de los nombres más codiciados es el de Piero Magallanes. Tras brillar con la Selección Peruana de Mano Menezes, el extremo de 25 años entró en la órbita de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

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Sin embargo, el futuro del atacante nacional no estaría en la capital, sino en la ciudad incontrastable. Sport Huancayo tomó la delantera para asegurar la permanencia de su máxima figura de cara a la temporada 2027.

Piero Magallanes entrenando con la Selección Peruana. (Foto: X).

El esfuerzo de Sport Huancayo por retener a su figura

Aunque el vínculo contractual de Magallanes con el cuadro huancaíno finaliza a fines de este año, la directiva del centro no quiere perder a su jugador más desequilibrante ante los clubes limeños. Según precisó la periodista Jessica Barrios en su cuenta oficial de X (antes Twitter), las conversaciones para su continuidad están en marcha.

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“Piero Magallanes está en negociaciones con el Rojo Matador. Pese a las diferencias económicas, el club hará un esfuerzo para concretar su incorporación”.

Esta postura confirma que Sport Huancayo está dispuesto a realizar una inversión importante para blindar al futbolista y frustrar las intenciones de Alianza Lima, el club de La Victoria que le venía haciendo un seguimiento más exhaustivo para reforzar su ofensiva.

El guiño previo de Piero Magallanes a Sport Huancayo

Más allá de lo económico, existe un factor emocional que inclina la balanza a favor del equipo de Junín. Semanas atrás, en una entrevista con el programa Mano a Mano, le consultaron al popular ‘Maga’ qué camiseta prefería entre el celeste, el crema o el blanquiazul.

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La respuesta del delantero fue contundente y demostró su identificación con su actual club. “A mí me gusta el rojo, el Rojo Matador. Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año y, antes de ser convocado a la Selección Peruana, tuvimos una conversación sobre una posible renovación”, declaró el jugador.

Su consolidación en la Selección de Mano Menezes

El explosivo incremento en la cotización de Magallanes responde directamente a su presente en la Selección Peruana. Tras debutar ante Estados Unidos, su velocidad y atrevimiento convencieron al técnico brasileño Mano Menezes, quien lo consolidó como titular en el reciente triunfo amistoso frente a Bolivia.

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A nivel de clubes, el extremo ha sido pieza clave en la campaña del ‘Rojo Matador’ durante la Liga 1 2026, sumando anotaciones importantes tanto en el Apertura como en el Clausura.

Indicador de Piero Magallanes Detalle en la temporada 2026 Club actual Sport Huancayo (contrato hasta fines de 2026) Clubes interesados Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal Situación contractual En negociaciones avanzadas para renovar con Sport Huancayo Presente en Selección Convocado habitual y titular en el ciclo de Mano Menezes

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Sport Huancayo ya arma su plantel 2027

Asegurar la firma de Piero Magallanes forma parte de una reestructuración ambiciosa en la directiva huancaína para volver a ser protagonista del torneo local. Como primera movida oficial, el club ya cerró el esperado retorno del experimentado volante Marcos Lliuya, quien vuelve a casa tras defender a UTC en la presente campaña.

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