Piero Magallanes reveló quién es su favorito entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

Al ser uno de los jugadores más buscados de cara a la temporada 2027, Piero Magallanes escogió su camiseta preferida dentro de los 3 equipos más grandes y populares del fútbol peruano.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más pedidos por varios clubes de la capital pensando en la temporada 2027, no hay duda alguna de que Piero Magallanes se lleva todas las credenciales. Su buena temporada en Sport Huancayo y su participación reciente en la Selección Peruana han generado gran interés, aunque ahora el mismo protagonista respondió al respecto.

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Fuente: Getty Images.

Y es que durante las últimas semanas han surgido distintas informaciones de que tanto Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal estarían tras sus pasos y analizando la posibilidad concretar su fichaje pensando en el próximo año. Ahora, si bien no se conocen de propuestas exactas de por medio, el volante no se escondió para revelar quién es su verdadero favorito.

Resulta que Piero Magallanes fue entrevistado en el programa digital ‘Mano a Mano‘ y dentro de una pregunta capciosa respecto a la preferencia entre los colores cremas, blanquiazules y celestes, el mediocampista respondió enfáticamente: “A mí me gusta el rojo, el ‘Rojo Matador’“. En una clara referencia a Sport Huancayo, la sentencia fue total y sin dejar dudas de la situación.

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Frente a ello, también se pudo conocer cuál es la situación contractual de Piero Magallanes en el equipo huancaíno, sobre todo cuando ya se viene hablando de que en diciembre próximo terminaría su vínculo. “Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año y, antes de ser convocado a la Selección Peruana, tuvimos una conversación sobre una posible renovación“.

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🗣️ Piero Magallanes: "A mí me gusta el rojo, el Rojo Matador. Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año y, antes de ser convocado,… pic.twitter.com/2kkN9IClRm — DENGANCHE (@denganche) October 22, 2026

El equipo que más viene avanzando por el fichaje de Piero Magallanes

Teniendo en cuenta que la continuidad de Piero Magallanes en Sport Huancayo no está del todo confirmada, es Alianza Lima quien andaría avanzando con creces por el fichaje del volante pensando en la temporada 2027. Así lo confirmó el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol‘ y queda clarísimo que la directiva de Matute lo querrá persuadir a como de lugar.

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“Además hay otro futbolista en observación y al que le están siguiendo de cerca el desempeño en la Liga 1. De hecho, fue convocado por Mano Menezes a la selección. Es extremo derecho, me refiero a Piero Magallanes. Es un jugador que interesa en Alianza y lo vienen siguiendo, así que seguramente en el transcurso de las semanas se irá conociendo algo más“; reveló.

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