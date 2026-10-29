Renzo Garcés falló y así fue el agónico gol de Santi González para el 3-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima

Garcés falló en el duelo ante Juan Manuel Cuesta y habilitó toda la jugada. Tras no poder Yotún, Santi González marcó el gol del triunfo para Sporting Cristal ante Alianza Lima.

Sporting Cristal lo ganó sobre el final. En un partidazo en el Alberto Gallardo, lo ganó Santi González con su gol para el 3-2 donde hubo un par de errores de Renzo Garcés en la jugada. Así, los ‘Celestes’ lo ganaron ante Alianza Lima en la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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Al minuto 92 de juego, cuando faltaba poco para que Kevin Ortega decrete el final, llegó una jugada por la izquierda donde Juan Manuel Cuesta terminó por quedarse con el balón ante una floja defensa de Renzo Garcés, que incluso pidió falta cuando no la hubo. Tras el centro y un remate-pase de Michael Hoyos, primero, Yoshimar Yotún no pudo ante Alejandro Duarte y, en el rebote, el que sí pudo fue Santi González.

Además de la jugada en donde no cerró bien, Garcés habilitó a todo Sporting Cristal. Yotún tenía el gol del triunfo, pero al final fue Santi González quien no solo venció al arquero sino también a varios defensores que cubrían el arco. Con su gol, explotó todo el Alberto Gallardo.

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Este fue el octavo gol que marca el extremo derecho en toda la temporada 2026, pero sin dudas, con Roberto Mosquera en el banco de suplentes, ha sido más incisivo en ataque. Es que este es su cuarto gol en el Clausura 2026, ya que le había anotado anteriormente a Juan Pablo II College, Los Chankas y al Deportivo Moquegua.

Santi González se tomó revancha de las chances de gol que falló en el primer tiempo

El gol de Santi González también fue una especie de revancha por las situaciones que había tenido en el primer tiempo y no las supo aprovechar. De hecho, sus chances hubieran significado el 2-0 y, como las falló, Alianza Lima le dio vuelta el partido a Sporting Cristal.

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Luego del gol de Luis Iberico, hubo dos chances claras que tuvo el ex San Lorenzo. Primero, un remate cruzado al minuto 23 de juego y, tras la salida desde el arco de esa jugada, robó el balón y fue egoísta al patear desde la puerta del área cuando tenía pase a compañeros; la pelota terminó por arriba del travesaño.

DATOS CLAVE

Sporting Cristal ganó 3-2 a Alianza Lima con gol de Santi González.

a Alianza Lima con gol de Santi González. Al minuto 92 , Santi González marcó la victoria en el estadio Alberto Gallardo.

, Santi González marcó la victoria en el estadio Alberto Gallardo. Ocho goles suma Santi González en toda la temporada 2026 del torneo.