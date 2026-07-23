Tras empatar con RB Bragantino, Roberto Mosquera mostró preocupación por el nivel de un refuerzo

Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, evaluó las condiciones de su equipo y mandó una alerta sobre la condición física de un protagonista. Descubre de quién habló y qué dijo.

El día después del empate sin goles de Sporting Cristal frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 todavía deja distintas sensaciones y sobre todo reacciones por parte de los protagonistas. En esta ocasión fue Roberto Mosquera quien mostró un lado llamativo respecto a la preocupación que tiene por la condición física de un protagonista que curiosamente ayer no tuvo minutos.

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Estamos hablando de Juan Manuel Cuesta, refuerzo colombiano que recientemente llegó a Sporting Cristal y que hasta ahora no ha podido debutar de manera oficial con el equipo. El extremo padece de una lesión que al parecer es de consideración y que no le permitió jugar ante Deportivo Garcilaso en el estreno del Torneo Clausura 2026ni tampoco ayer frente a RB Bragantino.

Fuente: Sporting Cristal.

“Juan Cuesta ha tenido un problema delicado en el empeine, lo plancharon y ha tenido un coágulo. Creo que en dos semanas puede estar listo para reaparecer”; reveló Roberto Mosquera en charla con los medios y con lo cual queda en evidencia que el atacante colombiano tampoco estará disponible para el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

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El comunicado oficial de Sporting Cristal sobre la lesión de Juan Manuel Cuesta

Si bien Roberto Mosquera contó un poco cuál es la actual condición de Juan Manuel Cuesta y que recién en dos semanas podría estar listo para reaparecer en los campos de juego, hace algunas horas se pudo conocer de un comunicado oficial del club respecto a la lesión del extremo colombiano. Descartando daños graves, se espera una recuperación óptima de acuerdo a la evolución del caso.

“Los estudios realizados descartaron lesiones óseas, musculares y tendinosas. Si bien su evolución ha sido favorable, aún presenta dolor en la zona afectada, lo que limita por el momento su participación en los entrenamientos. El jugador continúa con tratamiento médico y su regreso a las prácticas y a la competencia dependerá de su evolución en los próximos días”; se aprecia en el comunicado.

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Fuente: Sporting Cristal.

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