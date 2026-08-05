Sporting Cristal recibió la mejor noticia posible antes del clásico contra frente a Universitario

Sporting Cristal se prepara para el duelo frente a Universitario. Será visitante, y tiene la mejor noticia, el conjunto de Roberto Mosquera.

Sporting Cristal ultimó todos los detalles para disputar una nueva edición del clásico moderno frente a Universitario de Deportes. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará tres puntos clave como visitante en la cima del torneo local.

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La gran novedad dentro del plantel bajopontino es el retorno de Juan Manuel Cuesta. El extremo colombiano superó sus dolencias físicas y quedó a total disposición del comando técnico para disputar este trascendental choque.

Juan Manuel Cuesta listo para jugar en Sporting Cristal. (Foto: Alex Melgarejo).

La recuperación de Juan Manuel Cuesta tras su lesión

El atacante sufrió un fuerte golpe en el empeine del pie derecho el pasado 11 de julio frente a Bentín Tacna Heroica. Aunque los exámenes médicos descartaron fracturas o lesiones de gravedad, el dolor persistente le impidió trabajar a la par del grupo durante casi un mes.

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Tras entrenar de forma diferenciada a inicios de semana, Cuesta completó las últimas sesiones sin ninguna molestia. Su regreso le otorga a Roberto Mosquera mayor velocidad y desborde por las bandas, evaluándose si arrancará como titular o si ingresará como pieza de recambio.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Universitario vs. Sporting Cristal?

El esperado partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se jugará este viernes 7 de agosto de 2026. El compromiso corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El choque decisivo se llevará a cabo en el Estadio Monumental U Marathon a partir de las 20:30 hora peruana (8:30 p.m.). El encuentro contará con transmisión en vivo en las señales oficiales del torneo local.

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Las opciones de Roberto Mosquera en el ataque celeste

La recuperación de Cuesta le permite al cuerpo técnico rearmar el frente de ataque para un partido de alta intensidad. Su presencia le da al equipo una variante de desborde por los extremos que había perdido en los últimos compromisos.

El comando técnico decidirá en la última práctica si el extremo colombiano va desde el arranque en Ate o si será utilizado como elemento de refresco para la segunda mitad.

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