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Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Sporting Cristal y Alianza Lima se ven las caras en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue las incidencias del clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Alberto Gallardo recibe el gran partido de la jornada entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Todo está listo para vivir un gran trámite plagado de diversas emociones por lo que se juegan ambos equipos en esta etapa final del campeonato, así que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto al estilo clásico de Bolavip Perú.

Alineaciones titulares de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Agustín Álvarez Wallace; Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

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Alianza Lima | Alejandro Duarte; Marco Huamán, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal; Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Minuto a minuto de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Horarios de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

  • 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:30 | España

Canales de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

  • Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
  • DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
  • Best Cable | Canal 12
  • Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping | Canal 32
Renato Pérez
Renato Pérez
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