Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Sporting Cristal y Alianza Lima se ven las caras en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue las incidencias del clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 , el Estadio Alberto Gallardo recibe el gran partido de la jornada entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima . Todo está listo para vivir un gran trámite plagado de diversas emociones por lo que se juegan ambos equipos en esta etapa final del campeonato, así que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto al estilo clásico de Bolavip Perú .

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.