Santiago Acasiete asume como nuevo DT de FC Cajamarca: todos los cambios de entrenadores en la Liga 1 2026

FC Cajamarca comunicó la salida oficial de Celso Ayala como DT. Su reemplazo será Santiago Acasiete, un viejo conocido de la Liga 1, que vuelve tras su último trabajo en Juan Pablo II College. Mira qué cambios de DT hubo este año en el certamen.

FC Cajamarca atraviesa una situación límite con el descenso en Liga 1. En medio de esto, comunicó de manera oficial que Celso Ayala no es más su director técnico. Su reemplazo será Santiago Acasiete, según informó el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de X (@MacedoJeronimo).

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“Nuestra institución agradece al profesor Celso Ayala y a todo su comando por su profesionalismo durante su etapa al frente del equipo. De mutuo acuerdo, dejan la dirección técnica, principalmente por motivos de salud del profesor. Les deseamos mucha fortaleza, pronta recuperación y éxitos en esta nueva etapa”, informó el club cajamarquino en un comunicado oficial.

El conjunto azul y oro tiene cinco duros partidos por delante donde pelea por su permanencia en Liga 1. Actualmente, está en el puesto 16 de la tabla Acumulada 2026 con 26 puntos, apenas uno arriba de ADT (25), equipo que sería el segundo descendido en estos momentos (UTC ya descendió).

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Santiago Acasiete, a salvar a FC Cajamarca del descenso

Según Macedo, Santiago Acasiete es el elegido de la directiva de FC Cajamarca para reemplazar a Celso Ayala. Así, consumará su regreso a los bancos de suplentes del fútbol peruano tras casi un año de su anterior experiencia en Juan Pablo II College.

Santiago Acasiete, el nuevo DT de FC Cajamarca (X @MacedoJeronimo).

El ‘Santi’ había hecho un buen trabajo con el equipo de Chongoyape, al que lo ascendió a Liga 1 en 2024. La irregularidad en la Primera División llevó a que, al final de temporada, se termine su ciclo en el club. Para 2026, si bien estuvo en la mira de algunos clubes, recién puede volver casi a fin de año para asumir en el conjunto del norte.

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Así fue el ciclo de Celso Ayala en FC Cajamarca

El ciclo de Celso Ayala ha sido muy irregular en FC Cajamarca. Dirigió 23 partidos desde su llegada en marzo de este año: ganó solo 6 partidos, empató otros 6, mientras que perdió en 11 ocasiones. Si bien el motivo de su salida involucra un tema de salud, la realidad es que los resultados tampoco acompañaron.

De hecho, en el último partido que el paraguayo dirigió, perdió 1-0 ante CD Moquegua (debutó José Soto como DT), un rival directo en la lucha por no descender.

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Todos los cambios de entrenadores en Liga 1 en 2026

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Javier Rabanal: empezó la temporada – 21 de abril de 2026

empezó la temporada – 21 de abril de 2026 Jorge ‘Coco’ Araujo: 21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato) Héctor Cúper: 11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026

11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026 Fabián Bustos: 30 de septiembre de 2026 – actualidad

ALIANZA LIMA

Pablo Guede: empezó la temporada y permanece en el cargo

SPORTING CRISTAL

Paulo Autuori: arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026

arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026 Iván Bulos: 2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato)

2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato) Zé Ricardo: 2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026

2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026 Roberto Mosquera: 8 de junio de 2026 – actualidad

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FBC MELGAR

Juan Reynoso: empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026

empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026 Miguel Rondelli: 28 de marzo de 2026 – actualidad

CUSCO FC

Miguel Rondelli: estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026

estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026 Alejandro Orfila: 30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026

30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026 Javier Rabanal: 9 de junio de 2026 – actualidad

CIENCIANO

Horacio Melgarejo: empezó la temporada y permanece en el cargo

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COMERCIANTES UNIDOS

Claudio ‘Pampa’ Biaggio: asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026

asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026 Daniel Morales: 20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato)

20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato) José Eugenio ‘Cheché’ Hernández: 21 de junio de 2026 – actualidad

SPORT BOYS

Jaime de la Pava: empezó la temporada – 11 de marzo de 2026

empezó la temporada – 11 de marzo de 2026 Guillermo ‘Memo’ Vásquez: 11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato)

11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato) Carlos Desio: 17 de marzo de 2026 – actualidad

DEPORTIVO GARCILASO

Hernán Lisi: empezó la temporada – 4 de marzo de 2026

empezó la temporada – 4 de marzo de 2026 Lisandro Greppo: 4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato)

4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato) Sebastián Domínguez: 18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026

18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026 Lisandro Greppo: 24 de julio de 2026 – actualidad (fue ratificado tras segundo interinato)

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ALIANZA ATLÉTICO

Federico Urciuoli: empezó la temporada y permanece en el cargo

SPORT HUANCAYO

Roberto Mosquera: empezó la temporada – 24 de marzo de 2026

empezó la temporada – 24 de marzo de 2026 Richard Pellejero: 27 de marzo de 2026 – actualidad

JUAN PABLO II COLLEGE

Marcelo Zuleta: empezó la temporada – 5 de mayo de 2026

empezó la temporada – 5 de mayo de 2026 Edwin Arce: 8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato)

8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato) Jorge ‘Coco’ Araujo: 18 de mayo de 2026 – actualidad

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ADT

Pablo Trobbiani: empezó la temporada – 20 de abril de 2026

empezó la temporada – 20 de abril de 2026 Diego Ripacolli: 21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato) Francisco Usúcar: 29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026

29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026 Juan Cahuas: 24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato)

24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato) Víctor Rivera: 2 de septiembre de 2026 – actualidad

ATLÉTICO GRAU

Ángel David Comizzo: estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026

estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026 Gerardo Ameli: 8 de marzo de 2026 – actualidad

FC CAJAMARCA

Carlos Silvestri: empezó la temporada – 17 de marzo de 2026

empezó la temporada – 17 de marzo de 2026 Omar Ríos: 19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato)

19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato) Celso Ayala: 25 de marzo de 2026 – 20 de octubre

25 de marzo de 2026 – 20 de octubre Santiago Acasiete: 21 de octubre – actualidad

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UTC

Carlos Bustos: empezó la temporada – 12 de mayo de 2026

empezó la temporada – 12 de mayo de 2026 Edwin Arévalo: 12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato)

12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato) Cristian Paulucci: 25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026

25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026 Cristian Molins: 1 de septiembre de 2026 – actualidad (interinato)

LOS CHANKAS

Walter Paolella: asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026

asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026 Juan Carlos Bazalar: 14 de septiembre de 2026 – actualidad

CD MOQUEGUA

Jaime Serna: asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026

asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026 José Soto: 12 de octubre de 2026 – actualidad

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DATOS CLAVE