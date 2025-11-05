¡Rompió el silencio! Cristhian Tizón habló sobre la gresca que tuvo con Santiago Acasiete: “Ya dimos vuelta a la página”

Uno de los momentos más controversiales y polémicos de la Liga 1 2025 se dio el fin de semana cuando Juan Pablo II y Cienciano se enfrentaron. Cristhian Tizón fue cambiado a los 86 minutos de juego y todo parece indicar que no le gustó para nada salir ya que se le fue encima al entrenador Santiago Acasiete, quien tampoco se quedó de brazos cruzados y se armó una gresca pocas veces antes vista, pero que ahora ya obtuvo el descargo de los protagonistas.

Si bien se habló mucho de que se dieron golpes de por medio y de que incluso la pelea pudo haber llegado a mayores en la interna del vestuario de Juan Pablo II, lo concreto es que dicha situación entre Cristhian Tizón y Santiago Acasiete quedó ahí nomás y no se tejieron mayores problemas al respecto. Calenturas del fútbol que llegaron a un nivel muy alto de ‘brutalidad’, pero que de todas maneras empezaron a llover disculpas por lo acontecido.

Quien primero tomó la palabra fue el mismo entrenador de Juan Pablo II y señaló lo siguiente: “Son calenturas, momentos. Es verdad que él también se incomodó por la salida, entiendo. Yo también he pasado por esa área donde a veces nadie quiere salir del campo en un momento tan caliente. Lo estaba haciendo bien también, pero es un tema táctico que hice el cambio. Antes de todo pido disculpas a la afición por mi reacción, pero no fue como se comenta mucho, que ha sido una agresión. No fue ninguna agresión, solo fueron palabras”.

¿Cuál fue la respuesta de Cristhian Tizón tras la pelea con Santiago Acasiete?

“El incidente con el profesor la verdad que es una pena. Quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol, a la hinchada de Juan Pablo II, a mis compañeros y principalmente al profe. Ya hablé personalmente, pedir disculpas por lo que pasó, queda dentro de la cancha. Hoy ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página. Nos hemos llevado bien en todo el año y no queríamos terminar mal cuando nos llevamos bien y siempre fuimos profesionales”; comentó Cristhian Tizón en charla con el canal digital del club norteño.

De esta manera, podemos decir que el asunto entre Cristhian Tizón y Santiago Acasiete ya es parte del pasado y en la interna del equipo de la ciudad de Chongoyape todo está solucionado. Es de caballeros reconocer los errores y más aún cuando quedan expuestos a nivel nacional en una transmisión oficial de un partido, así que en este caso ambos protagonistas no se escondieron y dieron la cara para no manchar el nombre de la institución de Juan Pablo II como tal.

Día y hora del próximo partido de Juan Pablo II en el Torneo Clausura 2025

Tras perder 2-1 frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Juan Pablo II se alista para recibir a Atlético Grau de Piura en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Santiago Acasiete jugarán el próximo sábado 8 de noviembre desde las 15:15 hora local y el duelo se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, así que será una gran oportunidad para que los locales consigan un triunfo que les permita seguir escapando de los últimos lugares de la tabla de posiciones para no caer en el descenso.

DATOS CLAVES