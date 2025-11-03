Es tendencia:
Santiago Acasiete se agarró a golpes con Cristhian Tizón en pleno Cienciano vs. Juan Pablo II | VIDEO

El DT nacional no pudo evitar mostrar su molestia tras los gestos del jugador y se vio en la necesidad de encararlo.

Por Nicole Cueva

Santiago Acasiete, actual entrenador de Juan Pablo II, decidió realizar una modificación durante el encuentro frente a Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sin embargo, cuando el jugador Cristhian Tizón fue reemplazado, hizo un polémico gesto hacia el técnico, lo que provocó una acalorada discusión entre ambos en el banquillo de suplentes.

Santiago Acasiete se fue a los golpes con Cristhian Tizón

A los 86 minutos de juego, Acasiete optó por sustituir a Tizón para que en su reemplazo ingresara Cristian Ramírez, esto cuando el marcador aún se mantenía igualado 1-1.

No obstante, lo inesperado fue la reacción del delantero uruguayo, quien al ser cambiado no pudo evitar mostrar su molestia y realizó un gesto con los dedos hacia el DT, lo que desató una fuerte y tensa situación.

El exfutbolista reaccionó de inmediato y se lanzó contra el uruguayo, yéndose a las manos. Ante ello, varios jugadores y miembros del comando técnico tuvieron que intervenir rápidamente para separarlos y evitar que el altercado se agravara.

Apenas dos minutos después del incidente, el ‘Papá’ anotó el gol que sentenció el encuentro, dejando a los de Chongoyape con una derrota que complica su situación.

Nuevo inquilino: Se conoció el primer ascendido para la Liga 1 2026

Nuevo inquilino: Se conoció el primer ascendido para la Liga 1 2026

¿Juan Pablo II perderá la categoría?

Con solo dos jornadas restantes para el cierre de la Liga 1 2025, Juan Pablo II se encuentra peleando por mantenerse en la categoría. El equipo que tiene como máximo dirigente a Agustín Lozano está al borde del descenso y podría terminar en Liga 2 si no consigue sumar triunfos en las fechas finales.

Comerciantes Unidos, UTC, Ayacucho FC, Juan Pablo II y Alianza Universidad se encuentran en plena lucha por la permanencia, motivo por el cual, las dos fechas restantes serán decisivas.

