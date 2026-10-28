Tras la denuncia de Moquegua, UTC se suma y revela que sus jugadores recibieron intentos de soborno

El balompié nacional atraviesa horas de profunda tensión tras destaparse nuevas alertas sobre corrupción y amaños de partidos. Después de que el Deportivo Moquegua hiciera pública una denuncia por llamadas e intentos de manipulación, el club UTC de Cajamarca decidió sumarse a las alertas y emitió un pronunciamiento institucional para reportar casos similares en su plantel.
Los detalles de la denuncia del club cajamarquino
La institución confirmó mediante su comunicado oficial que han tomado conocimiento de diversas comunicaciones dirigidas directamente a sus futbolistas. Estos mensajes tienen el claro propósito de atentar contra la integridad de la competencia, encendiendo las alarmas en el torneo local.
UTC levantó denuncia por sobornos a sus jugadores. (Foto: X).
El pronunciamiento oficial del equipo detalla exactamente 3 puntos clave para marcar su postura frente a esta delicada coyuntura. En primer lugar, la directiva expone la existencia de estos avisos malintencionados hacia sus deportistas.
La postura de la directiva frente a los condicionamientos
Como segundo punto del comunicado, el club expresa un rechazo categórico hacia estas prácticas deshonestas. Fieles a su historia y principios éticos, recalcan que tales acciones solo pretenden empañar el espíritu deportivo y la verdadera fiesta del fútbol.
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Finalmente, el tercer punto señala que la institución ya ha ejecutado las gestiones internas necesarias. Con esto buscan blindar al equipo y reafirmar su compromiso inquebrantable de competir con total transparencia y responsabilidad, tal como lo merece todo el pueblo de Cajamarca.
Situación actual y momento deportivo de UTC
Esta denuncia se produce en un momento deportivo sumamente complejo para el cuadro norteño. El equipo atraviesa una etapa difícil tras haberse consumado matemáticamente su descenso a la Liga 2 para la próxima temporada 2027, luego de una campaña complicada en la máxima categoría.
A pesar de este duro golpe institucional y de la pérdida de categoría, la directiva y los jugadores buscan demostrar que la dignidad deportiva no es negociable. Demostrar transparencia en las fechas restantes del campeonato se ha vuelto una prioridad para mantener la credibilidad de la institución.
Para cerrar su mensaje institucional, el club enfatizó con orgullo su identidad regional frente a sus seguidores. Bajo la premisa de ser el equipo representativo de Cajamarca, aseguraron que continuarán defendiendo y representando a su tierra con el máximo honor hasta el final de la competencia.
DATOS CLAVE
- UTC de Cajamarca denunció formalmente intentos de manipulación dirigidos hacia sus futbolistas.
- Liga 2 será la categoría del equipo tras confirmarse matemáticamente su descenso para 2027.
- Tres puntos clave estructuran el comunicado oficial del club rechazando estas prácticas deshonestas.