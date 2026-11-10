Pablo Bengoechea tiene una nueva oportunidad: será director técnico de este equipo histórico nacional

Según pudo conocer en las últimas horas. Entérate cuál es el nuevo destino de Pablo Bengoechea dentro del fútbol peruano. Todo está definido.

El fútbol peruano se prepara para el retorno de un estratega que conoce al detalle la idiosincrasia de las canchas nacionales. Tras meses de especulaciones respecto a su futuro en el banquillo, las negociaciones han llegado a buen puerto y solo faltan detalles formales para concretar la firma que oficializará su llegada a un nuevo proyecto deportivo.

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Pablo Bengoechea tiene un nuevo reto

El experimentado entrenador uruguayo Pablo Bengoechea se alista para iniciar un nuevo desafío profesional. Tras un acuerdo confirmado por la prensa local, el estratega charrúa asumirá la dirección técnica de la Universidad César Vallejo para liderar el proyecto poético en la Liga 2 2027.

Pablo Bengoechea recordado por todos en Alianza Lima. (Foto: X).

La información fue adelantada por el periodista Gerson Cuba, quien precisó que Bengoechea arribará en los próximos días. Su agenda inicial incluye la evaluación del plantel del club en la Liga 3 antes de plasmar la firma formal de su contrato con la UCV.

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Esta nueva etapa marca el retorno del estratega al fútbol peruano tras su reciente experiencia en el torneo de ascenso. Su trayectoria en el país abarca pasajes memorables tanto en clubes tradicionales como en el combinado patrio.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Pablo Bengoechea?

Antes de pactar su arribo al cuadro trujillano, Pablo Bengoechea estuvo al frente de Comerciantes FC de Loreto durante la temporada 2026 de la Liga 2. Esta experiencia le permitió conocer de cerca la exigencia y competitividad del campeonato de segunda división.

En lo que respecta a la máxima categoría del fútbol peruano, su última labor técnica se dio en Alianza Lima entre el año 2019 y marzo de 2020. Posterior a ello, asumió el rol de director deportivo en Peñarol de Uruguay entre los años 2020 y 2023.

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La trayectoria de Pablo Bengoechea en el Perú

El vínculo del ‘Profesor’ con el balompié nacional cuenta con un amplio recorrido que abarca funciones como asistente técnico, entrenador de la selección nacional y DT de clubes.

Como asistente técnico

Selección Peruana (2010 – 2013): Formó parte del comando técnico de Sergio Markarián. En este periodo, la blanquirroja alcanzó el tercer puesto en la Copa América Argentina 2011 y compitió en las Clasificatorias rumbo a Brasil 2014.

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Como director técnico principal

Selección Peruana (2014): Asumió el mando absoluto del cuadro nacional entre marzo y diciembre de 2014. Estuvo en el banquillo durante 9 encuentros amistosos internacionales, registrando un saldo de 5 victorias y 4 derrotas.

Alianza Lima – Primer ciclo (2017 – 2018): Llegó al cuadro de La Victoria en 2017 y logró el título del Campeonato Nacional, rompiendo una racha de 11 años sin coronaciones para el club. En la temporada 2018 obtuvo el subcampeonato.

Alianza Lima – Segundo ciclo (2019 – 2020): Regresó a la institución a mediados de 2019, conduciendo al equipo hacia una nueva final nacional en la que obtuvo el subcampeonato. Se mantuvo en el puesto hasta marzo de 2020.

Comerciantes FC (2026): Dirigió al elenco iquiteño en el certamen de la Liga 2 antes de concretar su acuerdo con el cuadro poeta.

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