Fabián Bustos fue captado viendo a otro equipo histórico del fútbol peruano que no es Universitario

El director técnico actual de Universitario fue viral, durante la mañana en Perú. Fabián Bustos, fue captado siguiendo a un equipo histórico.

Fabián Bustos, actual director técnico de Universitario de Deportes, sorprendió a los hinchas tras viralizarse en redes sociales por asistir a un encuentro clave del ascenso peruano. El estratega argentino aprovechó la pausa en la Liga 1 para presenciar en vivo un duelo protagonizado por un club tradicional del balompié nacional.

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La presencia del técnico crema en las tribunas desató todo tipo de comentarios entre los aficionados de Ate. Sin embargo, su visita tuvo un motivo estrictamente familiar y deportivo lejos de cualquier rumor de mercado.

Fabián Bustos estuvo en la tribuna del Estadio de la Universidad San Martín. (Foto: X).

¿A qué partido asistió el entrenador de Universitario?

Según información revelada por el programa deportivo Charla Táctica Perú, Fabián Bustos acudió a la Villa Deportiva USMP para observar la semifinal de ida de la Liga 2 entre la Universidad San Martín y Unión Comercio. El encuentro enfrentó a dos instituciones con amplia trayectoria en la primera división del Perú.

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El compromiso terminó igualado 1-1 en un partido disputado con intensidad de principio a fin. Carlos López adelantó de penal al conjunto santo en el tiempo añadido del primer tiempo (45+4′), mientras que Breidy Golúz empató de cabeza para el ‘Poderoso de Alto Mayo’ al minuto 68.

El verdadero motivo detrás de su presencia

Lejos de tratarse de una visoría para futuros fichajes, la asistencia de Fabián Bustos respondió al respaldo hacia su hermano mayor, Carlos Bustos. El extécnico de Alianza Lima dirige actualmente a Unión Comercio, club al que asumió a inicios de noviembre de 2026 con la misión de devolverlo a la máxima categoría.

Ambos hermanos mantienen una relación muy cercana y suelen acompañarse en momentos decisivos de sus carreras profesionales. La llave de semifinales quedó abierta y se definirá en el partido de vuelta en Nueva Cajamarca.

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¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Liga 1?

Mientras la Liga 2 define a sus finalistas, Fabián Bustos mantiene el foco puesto en el cierre de temporada con el plantel merengue. Universitario de Deportes volverá a la acción el domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora de Perú) frente a Sport Huancayo.

El compromiso se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y corresponderá a la fecha 17 y última del Torneo Clausura 2026.

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Detalles del próximo partido de Universitario Información oficial Rival Sport Huancayo Fecha y hora Domingo 22 de noviembre de 2026 – 3:00 p. m. (PET) Escenario Estadio IPD Huancayo Torneo Liga 1 2026 – Torneo Clausura (Fecha 17)

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