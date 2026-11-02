Campeón nacional perdió 8-0 y descendió a la Liga 3: pero por polémica resolución regresará a primera el 2027

Un campeón nacional de la Liga 1, debe bajar de segunda división, a Liga 3. Pero por una resolución volverá a Liga 1, la siguiente temporada.

El fútbol peruano suma una nueva página insólita a su historia reciente tras un desenlace lleno de contradicciones entre la cancha y los tribunales. Deportivo Binacional sufrió una catastrófica derrota por 8-0 ante la Academia Cantolao en el Grupo Descenso B de la Liga 2.

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El abrumador resultado selló lo que deportivamente significaba su caída a la Liga 3, confirmando una crisis futbolística sin precedentes para la institución de Juliaca. Sin embargo, el destino del club dio un giro absoluto debido a un documento administrativo clave.

Una goleada de pesadilla en Santa Anita

El compromiso disputado en el Polideportivo Municipal de Santa Anita se transformó en una verdadera pesadilla para el conjunto puneño. La Academia Cantolao dominó el juego de principio a fin, reflejando su superioridad con un abultado marcador que dejó sin respuestas al rival.

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Mateo Gutiérrez se convirtió en la gran figura de la jornada al marcar un triplete a los 3′, 56′ y 82′ minutos de juego. A la fiesta de goles se sumaron los dobletes de Diego Saffadi (6′ y 11′) y Jiries Salem (71′ y 90′), junto a un tanto de Joshua Molina al minuto 84.

Indisciplina y debacle sobre el césped

La dolorosa presentación del ‘Poderoso del Sur’ no solo estuvo marcada por la vulnerabilidad defensiva, sino también por severos problemas de indisciplina. El equipo no pudo mantener el orden táctico ni la cabeza fría ante la ráfaga de goles rivales.

El cuadro de Juliaca terminó el partido con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego debido a dos expulsiones. López vio la tarjeta roja al minuto 45 de la primera mitad, mientras que Farfán corrió la misma suerte a los 86′.

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Deportivo Binacional espera jugar la Liga 1 la próxima temporada. (Foto: X).

El fallo legal emitido antes del partido

A pesar de tocar fondo en el terreno de juego, el aspecto legal le otorgó un salvavidas definitivo a la institución. Apenas dos días antes de la humillante goleada, la Liga de Fútbol Profesional Peruana emitió la Resolución N° 016-2026-LFPP.

El documento oficial, firmado el 28 de octubre de 2026 por el presidente Fernando Eduardo Corcino Barrueta, otorga formalmente a Binacional el derecho a disputar el Torneo Liga 1 2027.

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El sustento judicial que lo devuelve a primera

Esta determinación responde al acatamiento directo de la Sentencia N° 114/2026 del Tribunal Constitucional y a la Resolución N° 34 emitida por el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno.

De esta manera, el monarca del fútbol peruano en 2019 ante Alianza Lima, vive una paradoja sin igual en el balompié nacional. Aunque sobre el césped descendió deportivamente hasta la tercera división, el amparo de la justicia ordinaria le asegura su regreso a la máxima categoría.

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