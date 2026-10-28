Así fue la asistencia de gol que dio Felipe Chávez ante Bayern Múnich, su exequipo

El joven peruano fue titular en FC Magdeburg y contabilizó una asistencia de gol en la derrota 6-1 ante Bayern Múnich por la DFB Pokal.

Felipe Chávez fue titular en el FC Magdeburg y enfrentó a su exequipo, Bayern Múnich en la segunda ronda de la DFB Pokal 2026/27. Fue un contundente triunfo de los ‘Bávaros’ por 6-1, pero el futbolista peruano se hizo presente en el partido con una asistencia de gol para la única anotación de su equipo.

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El joven volante ya venía de jugar como titular en la fecha pasada en la 2. Bundesliga donde Magdeburg había goleado 6-1 al Karlsruher. Pero, ahora, le tocó enfrentarse a su exequipo, el que lo cedió a préstamo a este conjunto del estado de Sajonia-Anhalt.

El partido empezó difícil para el equipo de Chávez y compañía, ya que Michael Olise marcó el 1-0 al minuto 10. Sin embargo, cinco minutos después, hubo un contraataque donde el futbolista peruano lo comandó y asistió directamente a Mateusz Zukowski, quien sacó un remate desde afuera del área y puso el empate 1-1.

Pero el partido se le hizo demasiado cuesta arriba al Magdeburg una vez que el Bayern volvió a sacar ventaja con el gol de Ismael Saibari al minuto 21. Luego de ello, fue un festival del conjunto bávaro, que terminó en goleada 6-1 por los goles de Olise, de penal, Alphonso Davies, Nathaniel Brown y David Santos Daiber.

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Así fue la asistencia de gol de Felipe Chávez

La jugada no muestra gran participación de Felipe Chávez. Fue un contraataque donde el Bayern no volvía mal, sino que lo hizo con superioridad en defensa. Pero, el futbolista peruano lo encontró a Zukowski, quien sí hizo una jugada individual destacada y su remate desde afuera fue aún mejor.

🚨 Felipe Chávez 🇵🇪 recibe el balón en el medio campo y se la da a Zukowski para que marque este golazo en el empate a favor del Magdeburgo 🇩🇪 por la Copa Pokal alemana. ✨ pic.twitter.com/EzBk6ggivq — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 28, 2026

Esta fue la segunda asistencia de gol de Chávez en esta temporada con el FC Magdeburg. Anteriormente, había asistido también a Zukowski en el triunfo 3-0 ante el Hannover 96 por la 2. Bundesliga.

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Bayern Múnich avanzó a octavos de final de la DFB Pokal

Con el 6-1, Bayern Múnich aseguró su presentación en octavos de final de la DFB Pokal 2026-27. De todas maneras, no conoce aún su rival para dicha instancia, ya que se debe celebrar el sorteo de la ronda de los 16 mejores. Dicho evento se realizará el 1 de noviembre en el Museo Alemán del Fútbol en Dortmund.

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