Luis Díaz sentenció el buen triunfo del Bayern Múnich sobre RB Leipzig en el Allianz Arena para la clasificación a semifinales de la DFB Pokal 2025-26. El ‘Guajiro’ marcó el 2-0 definitivo para que los ‘Bávaros’ festejen en casa ante un duro equipo. Harry Kane había puesto en ventaja al equipo de Vincent Kompany.

Bayern Múnich pudo liquidar el partido en el segundo tiempo. Harry Kane, de penal, había puesto el 1-0 al minuto 64 de juego. Tres minutos después, llegó la anotación de Luis Díaz para el 2-0, resultado final para la clasificación del conjunto ‘bávaro’ a semifinales, donde espera rival.

Al minuto 67, el extremo colombiano cerró una gran jugada colectiva para el segundo gol del Bayern. Todo empezó en Manuel Neuer, quien cedió para Jonathan Tah, y éste con Serge Gnabry. Un pelotazo largo terminó en Michael Olise, quien no dudó en dejar perfilado a Luis Díaz de cara al arquero. Un toque suave permitió el gol dentro del área y el 2-0.

Una jugada directa, de esas que suele acostumbrar Bayern Múnich cuando está en buen momento. La defensa del Leipzig fue endeble y permitió este gol, luego del duro golpe del tanto de Kane. Fueron dos tantos que terminaron por liquidar el pleito.

Fue un partido de más a menos, donde el primer tiempo fue parejo y donde el visitante pudo haber convertido algún gol. En la segunda parte, el pleito empezó a decantarse poco a poco para los de Kompany más por inercia, que por juego. El 1-0 de Kane fue un duro golpe y fue lo que permitió las desatenciones en el tanto de Díaz.

Las estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich durante la temporada 2025-26

Para Luis Díaz, este fue su gol número 19 de la temporada en 31 partidos disputados. Si le sumamos las 14 asistencias en el año futbolístico, son 33 participaciones de gol para el colombiano. Prácticamente, contribuye a un gol por partido en el Bayern Múnich.

En la DFB Pokal, el ex Liverpool y Porto ya había anotado y dado una asistencia en el partido de segunda ronda ante FC Koln, que terminó 4-1. También había jugado ante Wehen Wiesbaden y Unión Berlín.

¿Contra quién juega Bayern Múnich y cuándo por la DFB Pokal 2025-26?

El rival de semifinales para Bayern Múnich se debe definir en el sorteo que realice la Federación Alemana de Fútbol (DFB) el próximo 15 de febrero. Cabe recordar que los otros semifinalistas son Bayer Leverkusen, Stuttgart y Friburgo.

Los partidos de semifinales de la DFB Pokal se jugarán entre el 21 y 22 de abril, es decir, en más de un mes. En tanto, la final, que se jugará en el Olympiastadion de Berlín, será el 23 de mayo.

Datos claves