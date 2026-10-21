Harry Kane marcó gol ante Arsenal y está a un paso de romper un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Harry Kane anotó en el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. De esta manera, el goleador inglés quedó a un gol de igualar uno de los récords históricos que tiene Cristiano Ronaldo en esta competencia.
Harry Kane dio la cara por el Bayern Múnich en un duro partido ante uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad. Dio una genial asistencia de gol a Alphonso Davies y, luego, anotó de penal para su equipo. De todas maneras, no pudo sostener la victoria y todo terminó en empate 2-2.
Pese a ello, Kane cumplió y sigue en carrera de igualar uno de los récords más difíciles de romper, que actualmente, ostenta Cristiano Ronaldo. Con su gol ante Arsenal, acumula 10 partidos consecutivos anotando por UEFA Champions League. El récord del ‘Bicho’ es de 11 encuentros seguidos con anotación. La propia UEFA destacó esto en una publicación en sus redes sociales oficiales.
Harry Kane se acerca al récord de CR7 (X @ChampionsLeague).
Ahora, el inglés tiene la gran oportunidad de igualar esta marca de 11 partidos consecutivos anotando en UEFA Champions League. Esto lo debe cumplir (o no) el martes 3 de noviembre cuando Bayern Múnich visita el Riyadh Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid por la fecha 4 de la fase liga del certamen europeo.
Harry Kane fue elegido MVP ante Arsenal (UEFA).
Así es la racha goleadora de Harry Kane por Champions League
Harry Kane ya llegó a 10 partidos consecutivos anotando por UEFA Champions League. Superó las marcas de Ruud Van Nistelrooy (con Manchester United en la 2002-03) y Robert Lewandowski en dos ocasiones (con Bayern Múnich en la 2019-20 y en la 2020-21), quienes anotaron en 9 partidos consecutivos. Le falta un encuentro para igualar a CR7. Aquí puedes ver cómo es la racha del inglés del Bayern:
- Ida de octavos de final 2025-26 | Atalanta 1-6 Bayern Múnich | Anotó un gol.
- Vuelta de octavos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-1 Atalanta | Marcó doblete.
- Ida de cuartos de final 2025-26 | Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Anotó un gol.
- Vuelta de cuartos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-3 Real Madrid | Anotó un gol.
- Semifinal de ida 2025-26 | PSG 5-4 Bayern Múnich | Marcó un gol.
- Semifinal de vuelta 2025-26 | Bayern Múnich 1-1 PSG | Anotó el gol sobre el final.
- Fase liga 2026-27 | Bayern Múnich 5-0 Bodø/Glimt | Convirtió un gol.
- Fase liga 2026-27 | Viking FK 3-3 Bayern Múnich | Anotó doblete.
- Fase liga 2026-27 | Bayern Múnich 2-2 Arsenal | Marcó un gol.
Así es el récord histórico de 11 partidos consecutivos anotando para Cristinao Ronaldo
Cristiano Ronaldo hizo historia con la camiseta del Real Madrid al anotar en 11 partidos de UEFA Champions League de manera consecutiva. A continuación, el detalle de cada partido:
- Final 2016-17 | vs. Juventus | Doblete de goles en el triunfo 4-1.
- Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en el triunfo 3-0.
- Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Doblete en la victoria 3-1.
- Fase de grupos 2017-18 | vs. Tottenham | Gol en el empate 1-1.
- Fase de grupos 2017-18 | vs Tottenham | Gol en la derrota 3-1.
- Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en la goleada 6-0.
- Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Gol en el triunfo 3-2.
- Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Doblete en el triunfo 3-1.
- Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Gol en la victoria 2-1.
- Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Doblete en el triunfo 3-0.
- Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Anotó de penal en la caída 3-1
Harry Kane sigue sumando goles para subir en la tabla de goleadores históricos de la UEFA Champions League
Con su nuevo tanto ante Arsenal, ya son 58 goles para Harry Kane en su carrera en la UEFA Champions League. Está ubicado en el octavo puesto entre los máximos anotadores de la historia. Está muy lejos aún de los 140 que tiene Cristiano Ronaldo, el máximo artillero histórico de esta competencia. A continuación, la tabla:
|POS
|JUGADOR
|NACIONALIDAD
|GOLES
|CLUBES DE SU CARRERA
|1º
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|140
|Manchester United, Real Madrid y Juventus
|2º
|Lionel Messi
|Argentina
|129
|FC Barcelona y PSG
|3º
|Robert Lewandowski
|Polonia
|109
|Dortmund, Bayern y FC Barcelona
|4º
|Karim Benzema
|Francia
|90
|Olympique Lyon y Real Madrid
|5º
|Kylian Mbappé
|Francia
|73
|AS Mónaco, PSG y Real Madrid
|6º
|Raúl González
|España
|71
|Real Madrid y Schalke 04
|7º
|Erling Haaland
|Noruega
|60
|RB Salzburg, Dortmund y Manchester City
|8º
|Harry Kane
|Inglaterra
|58
|Tottenham y Bayern Múnich
|9º
|Thomas Müller
|Alemania
|57
|Bayern Múnich
|10º
|Ruud van Nistelrooy
|Países Bajos
|56
|PSV, Manchester United y Real Madrid
DATOS CLAVE
- Harry Kane suma 10 partidos consecutivos anotando en la UEFA Champions League tras igualar 2-2.
- Cristiano Ronaldo mantiene el récord histórico con 11 encuentros seguidos marcando en la competencia.
- Bayern Múnich enfrentará al Atlético de Madrid el 3 de noviembre en la fecha 4.