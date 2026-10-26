Wilder Cartagena confirmó cuál es su futuro: después de ser buscado por Alianza Lima y Universitario

Desde Alianza Lima y Universitario siempre han visto con admiración el trabajo de Wilder Cartagena. Quien contestó sobre su futuro desde USA.

El mercado de fichajes en el fútbol peruano siempre genera una enorme expectativa entre los fanáticos de la Liga 1. En las últimas semanas, el nombre de Wilder Cartagena resonó con fuerza en las oficinas de Alianza Lima y Universitario de Deportes como un posible refuerzo estelar para sus planteles.

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Wilder Cartagena confirmó su futuro profesional

El mediocampista de la Selección Peruana rompió el silencio directamente desde Estados Unidos para aclarar todas las especulaciones sobre su continuidad. Con total tranquilidad, el futbolista peruano se refirió a las versiones que lo vinculaban con un inmediato regreso al balompié nacional.

Wilder Cartagena es un jugador clave de la Selección Peruana. (Foto: X).

Respecto al manejo de las ofertas y al interés de los clubes de su país, el volante prefirió mantenerse enfocado únicamente en la parte deportiva. “Ese tema siempre lo dejo encargado a mi representante, prefiero solo enfocarme en el tema futbolístico, que es lo más importante”, declaró en conversación con el periodista Alonso El Inca.

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El panorama contractual de Wilder Cartagena en la MLS

Wilder Cartagena mantiene un vínculo contractual vigente con el Orlando City de la MLS hasta diciembre de 2026, lo que representa una traba fundamental para un eventual retorno cercano al fútbol peruano sin una compra previa. Esta situación obliga a cualquier institución interesada a entablar negociaciones directas con el cuadro estadounidense.

El volante de 32 años no ocultó su comodidad dentro del balompié norteamericano, donde ha logrado consolidarse con actuaciones destacadas. A pesar del interés mediático desde Lima, el futbolista reafirmó su deseo primario de seguir compitiendo en el extranjero.

“Estoy muy feliz acá, quisiera continuar, pero eso no depende de mí, me queda hacer las cosas bien y ayudar al equipo a estar lo más arriba posible”, concluyó Cartagena, dejando en claro que su meta principal es prolongar su carrera internacional.

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🇵🇪🦁 WILDER CARTAGENA QUIERE SEGUIR EN ORLANDO CITY.



Su contrato entra en una etapa decisiva, con una opción para 2027



🎙️“Estoy muy feliz acá, quisiera continuar, pero eso ya no depende de mí”



Ha jugado como volante y defensa central#OrlandoCity

🎥 @AreaSportsNet pic.twitter.com/be8I4zYgK1 — Alonso El Inca (@alonso_inca) October 26, 2026

Wilder Cartagena ante interés de los compadres de Liga 1

Tanto Alianza Lima como Universitario buscaban sumar su jerarquía para encarar las instancias decisivas de la competencia local y los torneos internacionales. Sin embargo, las intenciones del jugador priorizan la estabilidad profesional que disfruta actualmente fuera del Perú.

Por lo pronto, la directiva del conjunto estadounidense evalúa sus alternativas contractuales de cara al futuro. Mientras tanto, Cartagena seguirá concentrado en mantener su máximo nivel físico y futbolístico para aportar al esquema de su club.

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