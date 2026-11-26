En pleno mercado de pases en la Liga 1 pensando en la temporada 2027, el nombre de Wilder Cartagena viene siendo tendencia en el ámbito local frente a la posibilidad de que pueda volver al fútbol peruano. Es más, existen intereses concretos desde Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, pero a la vez hay un motivo en particular por el que permanecería en el exterior.
Wilder Cartagena es pretendido por Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Pero ¿quién lleva la delantera?💣🇵🇪 pic.twitter.com/5dxwC6ydMW— Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) November 26, 2026
Con una negociación en Orlando City para extender el vínculo, a pesar de que las últimas informaciones aseguran que sería con un salario inferior al actual por la poca regularidad en esta campaña al haber estado lesionado, el mismo Wilder Cartagena expuso una situación familiar que incluso en dicho escenario lo haría firmar con su actual club o en todo caso quedarse en los Estados Unidos.
“Primero, tengo que hablarlo con mi empresario que es un gran amigo y siempre me aconseja bien. Tratamos de hacer las cosas bien y luego conversar el tema con mi señora. Tengo un tema familiar con mi hija que es autista y siempre que voy a un lugar tengo que ver cómo va a estar allá, cómo hacerla sentir cómoda y qué lugar me pueda encontrar. Son cosas que tengo que tomar en cuenta para mi vida“; confesó Wilder Cartagena en ‘Doble Punta‘.
En esta misma línea, el volante de la Selección Peruana aseguró que el aspecto familiar es una de las prioridades para definir su futuro. “Quizá otro jugador no lo tiene en cuenta, pero yo tengo que ver todo eso. Gracias a Dios, el mundo en sí está más preparado para estos temas. Acá en Estados Unidos, la atención y la preparación para los niños autistas es un nivel muy grande. Lo que mi hija ha mejorado acá es impresionante. Es un tema importante para nosotros”.
Orlando City es la primera opción, pero Wilder Cartagena no descarta la Liga 1
Frente a la razón familiar anteriormente expuesta, Wilder Cartagena también hizo énfasis en no descartar la chance de volver a Alianza Lima ni tampoco le cerró las puertas a otro equipo del fútbol peruano. Eso sí, recalcó que ahora mismo es Orlando City quien tiene la primera opción y por ello es que espera reunirse con la directiva para tomar una decisión al respecto de cara al año 2027.
“La opción es quedarme. Tengo muchos años acá y estoy cómodo, pero es un tema de negociaciones. Tampoco sé lo que el club me va a ofrecer, hay que conversar y sentarse a escuchar. Igual, me siento en una buena edad por si me toca cambiar. Estoy bien físicamente. Orlando es mi primera opción, pero tampoco cierro puertas. Solo espero tomar la mejor decisión, esto es trabajo y tocará ir a trabajar donde me toque para dar lo mejor de mí“; comentó.
Fuente: Getty Images.
DATOS CLAVES
- Wilder Cartagena tiene como primera opción renovar con Orlando City para la temporada 2027.
- Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal muestran interés concreto en fichar al volante peruano.
- Estados Unidos ofrece atención especializada para su hija autista, factor clave en su decisión.