Luis Advíncula fue preguntado por el clásico ante Sporting Cristal y reaccionó de una forma inesperada

Se viene el partido vs. Sporting Cristal. Y desde Alianza Lima, un ex referente celeste, reaccionó. Esto hizo Luis Advíncula, ante consultas.

El ambiente previo al choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal sumó un nuevo episodio de alta tensión periodística y emotiva. Todas las miradas se posaron sobre Luis Advíncula, referente de la Selección Peruana de Fútbol y futbolista con un pasado de enorme peso en la institución bajopontina.

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Reacción de Luis Advíncula en la previa del clásico peruano

El experimentado lateral derecho fue abordado por los medios de comunicación para conocer sus impresiones sobre el trascendental compromiso que se avecina en el campeonato local. Sin embargo, la reacción del experimentado carrilero dejó perplejos a los reporteros presentes en el lugar.

Luis Advíncula es una pieza clave dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

Lejos de brindar declaraciones rimbombantes o analizar el presente de ambos planteles, Advíncula optó por una marcada cautela. Con un paso raudo e inmediato, el defensor decidió mantener un rotundo silencio y pidió explícitamente no responder preguntas relacionadas con su retorno al recinto rimense.

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Fecha, hora y escenario del Alianza Lima vs. Sporting Cristal

El clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima está programado para disputarse este jueves a las 3:30 p. m. (hora peruana). El escenario elegido para albergar este vibrante duelo de la Liga 1 será el Estadio Alberto Gallardo, recinto donde la hinchada celeste se hará sentir en sus graderías.

Este enfrentamiento corresponde a una jornada decisiva del torneo local, donde ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título nacional. Las acciones prometen máxima intensidad desde el primer minuto de juego debido a la exigencia del calendario en el tramo final del certamen.

El vínculo de Luis Advíncula con Sporting Cristal

La postura del carrilero cobra un matiz especial debido a su historia con la camiseta de Sporting Cristal, club en el cual militó tras sus inicios profesionales. En la escuadra del Rímac, el veloz lateral vivió momentos estelares de su carrera, consolidándose en el medio local antes de dar el salto hacia el balompié internacional.

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▶️ Luis Advíncula fue consultado por su regreso al estadio Alberto Gallardo el próximo jueves ante Sporting Cristal.



¿Cómo crees que lo recibirán? 🤔 pic.twitter.com/muCxyf9Fhb — DSPORTS Perú (@DSportsPE) October 26, 2026

En la afición bajopontina aún permanecen encendidas las opiniones sobre la promesa que existió de volver a vestir la indumentaria celeste en plenitud de su carrera. Al haberse sumado al proyecto deportivo blanquiazul, cada reencuentro de Advíncula ante su ex equipo genera un ambiente cargado de expectativa y debate entre los seguidores de ambas escuadras.

El hermetismo adoptado por el carrilero le añade una dosis extra de dramatismo a la previa del choque en San Martín de Porres. El gramado del Estadio Alberto Gallardo será el testigo definitivo de un duelo donde la presión mediática y la historia personal jugarán su propio partido a lo largo de los noventa minutos.

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