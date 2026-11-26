Es un producto de interés para Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Wilder Cartagena deberá escoger entre esta propuesta múltiple.

Una fuerte inversión económica podría definir el regreso de Wilder Cartagena al fútbol peruano para la temporada 2027. El mediocampista de la Selección Peruana cuenta con propuestas formales de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, pero es el club rimense el que lleva la ventaja tras poner sobre la mesa la oferta salarial más alta del mercado, según reveló el periodista Enrique de la Rosa en el programa El Arranque de Exitosa.

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La directiva celeste busca dar el golpe en el periodo de transferencias asegurando a un futbolista de jerarquía internacional como eje de su mediocampo. Para lograrlo, en La Florida están dispuestos a realizar un esfuerzo financiero considerable que lo convertiría en uno de los mejores pagados del plantel.

Wilder Cartagena está tentado por los grandes de la Liga 1. (Foto: X).

La estrategia de Sporting Cristal y el margen en su presupuesto

Sporting Cristal toma la delantera en esta negociación tras definir movimientos clave en la conformación de su equipo. Al optar por no adquirir el pase de Álvarez Wallace, el club liberó un margen presupuestal importante que ahora destinaría directamente a cubrir las pretensiones económicas de Cartagena.

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Sin embargo, el panorama aún no está cerrado para los demás competidores del fútbol peruano. Enrique de la Rosa precisó que la puja sigue abierta y que Alianza Lima o Universitario todavía tienen posibilidades si deciden igualar o mejorar las cifras presentadas desde el Rímac.

El escenario de Alianza Lima y Universitario

En La Victoria, Alianza Lima mantiene un interés concreto respaldado por la identificación que el propio jugador ha manifestado tener con la institución blanquiazul. No obstante, el comando técnico evalúa el encaje deportivo del volante, considerando que en esa zona del campo ya cuenta con alternativas como Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez.

Por su parte, Universitario de Deportes sigue de cerca la situación contractual del futbolista mientras define la estructura de su mediocampo para el próximo año. En Ate analizan su posible llegada en función de lo que ocurra con la continuidad de Rodrigo Ureña y el rol que cumplirá Carlos Gruezo en el esquema crema.

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La postura de Orlando City y el presente del volante

Más allá del interés en el torneo local, el entorno de Wilder Cartagena también negocia su situación con el Orlando City de la Major League Soccer. La franquicia estadounidense decidió no ejecutar la cláusula de renovación automática de su contrato, aunque busca retenerlo mediante un nuevo vínculo por dos temporadas con una reducción salarial.

Como alternativa dentro de esa misma negociación, el club de la MLS contempla la posibilidad de firmar la extensión y cederlo a préstamo. A este escenario se suman sondeos de otras franquicias norteamericanas y equipos de la Liga MX que monitorean su disponibilidad como agente libre.

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Cartagena llega a esta etapa decisiva tras acumular 103 partidos oficiales con la camiseta de Orlando City desde su arribo en 2022. Tras dejar atrás una rotura del tendón de Aquiles sufrida en 2025 y algunas molestias musculares a inicios de 2026, el mediocentro peruano deberá elegir entre la prioridad económica en el Perú o su continuidad en el extranjero.

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