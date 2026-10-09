Ipswich Town vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

La Premier League llega a su sexta fecha el sábado 10 de octubre con un Ipswich Town que necesita puntos para despegar de la mitad de tabla y un Fulham que todavía no encuentra su mejor versión en este arranque de temporada.

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Ninguno de los dos llega en racha ganadora, así que el que logre cortar esa dinámica se mete de lleno en la pelea por escalar posiciones.

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Ipswich Town viene de caer 0-1 en su visita a Everton, un golpe que corta la buena imagen que había dejado tras ganarle 3-2 a Crystal Palace de visitante. Antes de eso había perdido con Liverpool en condición de local, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 6 puntos en cinco fechas, está en la mitad de la tabla y necesita un triunfo que le dé algo de aire.

Fulham, por su parte, atraviesa un presente más complicado. Empató 1-1 de local ante Manchester United y antes había igualado 0-0 con Liverpool, resultados que sumaron poco pero al menos frenaron la sangría tras la derrota 2-3 frente a Crystal Palace. Con apenas 2 puntos en cinco partidos, el equipo londinense llega con la necesidad urgente de ganar para no quedar más rezagado en la tabla.

El historial entre Ipswich Town y Fulham

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y una ligera ventaja para Fulham, que ganó 9 veces por 7 de Ipswich Town, con 6 empates en el medio. En materia de goles también manda el conjunto londinense, que marcó 42 frente a los 26 del Ipswich.

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En los enfrentamientos más recientes la paridad se hizo más marcada: el último duelo terminó 2-2, y el anterior a ese fue un empate 1-1 en Portman Road. De hecho, de los últimos diez cruces, cuatro terminaron igualados, lo que muestra que no hay un dominio claro en el presente de esta historia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/01/2025 Fulham vs. Ipswich Town 2-2 Premier League 31/08/2024 Ipswich Town vs. Fulham 1-1 Premier League 01/11/2023 Ipswich Town vs. Fulham 1-3 League Cup 16/09/2020 Ipswich Town vs. Fulham 0-1 League Cup 02/01/2018 Fulham vs. Ipswich Town 4-1 Championship 26/08/2017 Ipswich Town vs. Fulham 0-2 Championship 08/04/2017 Fulham vs. Ipswich Town 3-1 Championship 26/12/2016 Ipswich Town vs. Fulham 0-2 Championship 19/04/2016 Ipswich Town vs. Fulham 1-1 Championship 15/12/2015 Fulham vs. Ipswich Town 1-2 Championship

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis