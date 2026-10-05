Con 7 cambios y sin Oliver Sonne: Selección Peruana tiene este once titular para jugar ante Colombia

La Selección Peruana presenta muchos cambios para jugar contra Colombia. Hasta siete cambios de Mano Menezes, tras la lesión de Oliver Sonne.

La Selección Peruana ultima detalles para afrontar el compromiso de la gira internacional. El técnico Mano Menezes decidió sacudir el equipo tras la caída ante Canadá y alista una formación renovada para medir fuerzas contra Colombia.

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El estratega brasileño alista un esquema táctico 4-5-1 con siete modificaciones en el once inicial. La reestructuración busca oxigenar las líneas y dar minutos a nombres nuevos tras la ausencia de Oliver Sonne, envuelto en una polémica desconvocatoria por una supuesta lesión.

Así formó la Selección Peruana contra Canadá. (Foto: X).

Retoques en la retaguardia y el arco con Pedro Gallese

El experimentado Pedro Gallese retoma la titularidad bajo los tres palos en reemplazo de Diego Romero. La línea de cuatro defensores presentará caras nuevas para contener el ataque cafetero.

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Marco Huamán asumirá el carril derecho, mientras que la dupla de centrales estará conformada por Erick Noriega y Renzo Garcés. Por el sector izquierdo se mantendrá Marcos López con labores de ida y vuelta.

Un mediocampo poblado y delantero solitario

La gran novedad del dibujo táctico estará en la zona media, donde Menezes colocará cinco futbolistas para disputar la posesión. Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún conformarán el eje de contención.

Por las bandas e interiores operarán Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Jairo Vélez para alimentar a la ofensiva. Como único referente de área se ubicará Adrián Ugarriza en la delantera.

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El once titular para medir fuerzas ante Colombia

Con el sistema 4-5-1, la alineación titular de Perú para el choque internacional queda conformada de la siguiente manera:

Arquero: Pedro Gallese.

Defensas: Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales, Jairo Vélez.

Delantero: Adrián Ugarriza.

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¿Cuándo y dónde se jugará el Perú vs. Colombia?

El encuentro amistoso internacional entre la Blanquirroja y el combinado cafetero se disputará este martes 6 de octubre de 2026.

El escenario elegido para la contienda es el Chase Stadium (casa del Inter Miami) en Fort Lauderdale, Florida. El silbatazo inicial está pactado para las 18:45 horas (hora peruana y colombiana).

DATOS CLAVE

Mano Menezes alineará un esquema 4-5-1 con siete cambios frente a Colombia.

Adrián Ugarriza comandará el ataque peruano como único delantero en la alineación.

El Chase Stadium de Florida albergará el partido este martes 6 de octubre.