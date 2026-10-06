Jean Ferrari terminó con la novela de Oliver Sonne y explotó en redes sociales: “No insistan”

Tras la polémica que se armó con la desconvocatoria de Oliver Sonne antes de enfrentar a Colombia, la palabra de Jean Ferrari desterró cualquier duda al respecto y cuestionó a quienes desinforman en el medio local.

A horas del amistoso internacional ante Colombia en la ciudad de Miami, se dio una situación particular en la interna de la Selección Peruana. Resulta que Oliver Sonne fue desconvocado de manera sorpresiva y luego Mano Menezes explicó en conferencia el motivo de la situación. Se habló de una prevención física y luego se dieron distintos comentarios en redes sociales en forma de críticas.

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Fuente: La Bicolor.

Distintos aficionados y periodistas dudaron de la realidad de Oliver Sonne, a tal punto de que dejaron entrever que posiblemente existía una situación alterna en la previa del partido frente a Colombia. Bueno, desterrando cualquier tipo de polémicas o mayor controversia de por medio, fue Jean Ferrari quien aclaró el caso y, fiel a su estilo, puso paños fríos para terminar con las habladurías.

“Parece que algunos no entendieron la palabra prevención. Entiendo que hayan trolles con 0 seguidores queriendo crear corrientes de opinión. No insistan. Seguimos con el proceso de construcción, paciencia”; publicó Jean Ferrari a través de su cuenta oficial de ‘X’ para aclarar la desconvocatoria de Oliver Sonne y a la vez dejar en claro que la explicación de Mano Menezes fue muy entendible.

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Parece que algunos no entendieron la palabra prevención, entiendo que hayan trolles con 0 seguidores queriendo crear corrientes de opinión, no insistan, seguimos con el proceso de construcción, paciencia. https://t.co/omUmbvq8h7 — Jean Ferrari (@jferrari5) October 5, 2026

¿Quién reemplazará a Oliver Sonne en el amistoso internacional entre Perú vs. Colombia?

Si bien no había muchos indicios de que Oliver Sonne iba a ser titular el día de hoy en el amistoso internacional entre Perú vs. Colombia a disputarse en el Nu Stadium, de todas maneras representaba ser una opción de recambio para el segundo tiempo si es que no arrancaba. Ahora no hay muchas dudas de que Marco Huamán sea el elegido para iniciar acciones ante los cafeteros.

El lateral derecho de Alianza Lima viene cumpliendo buenos rendimientos en la gira norteamericana de la Selección Peruana. Siendo titular o ingresando en las etapas complementarias, para muchos ya se ganó un puesto en el equipo y Mano Menezes tendría que tenerlo muy en cuenta. Es así que esta noche tendría una nueva oportunidad para seguir afianzándose en el equipo de todos.

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Fuente: Getty Images.

¿A qué se hora se juega el amistoso internacional entre Perú vs. Colombia?

16:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:45 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:45 | España (miércoles 07/10)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. Colombia?

Perú | América TV, América TV GO, Bicolor+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos y Triller TV+

Estados Unidos | Fanatiz y Triller TV+

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