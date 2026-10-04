Mano Menezes señaló al gran responsable del baile que le metió Canadá a la Selección Peruana

Mano Menezes explicó a su estilo lo que fue la derrota de Perú a manos de Canadá. Señalando al gran responsable, para la pésima presentación.

La dolorosa presentación de la Selección Peruana ante Canadá dejó secuelas profundas. El director técnico de la Bicolor, Mano Menezes, dio la cara tras el compromiso para explicar las razones detrás de la apabullante superioridad del conjunto norteamericano.

Publicidad

Con su particular estilo directo, el estratega brasileño apuntó al factor físico como el gran desencadenante del mal rendimiento nacional. Menezes enfatizó la clara desventaja con la que llegó Perú al choque, al disputar su tercer encuentro de la fecha FIFA mientras Canadá disfrutaba de un descanso prolongado.

Mano Menezes declarando en conferencia de prensa. (Foto: X).

El desgaste físico y la diferencia con Canadá

Para el entrenador de la Blanquirroja, la carga de minutos acumulada en el plantel terminó pasando una factura determinante frente a un rival fresco y dinámico. “Nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, afirmó el estratega al analizar el desarrollo de las acciones.

Publicidad

Estas declaraciones del DT reabrieron el debate sobre la planificación logística del equipo. La evidente falta de aire y piernas impidió sostener el ritmo ante un rival de alta exigencia internacional que supo aprovechar cada uno de los espacios concedidos.

Un rendimiento futbolístico que dejó muchas dudas

Más allá del desgaste atlético, Menezes no maquilló las graves falencias colectivas que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos de juego. Reconoció de forma autocrítica que Perú estuvo lejos de su mejor versión futbolística sobre el campo.

El técnico brasileño admitió con franqueza que la Bicolor careció de ideas y argumentos tácticos. La incapacidad para hilvanar pases consecutivos neutralizó por completo las intenciones ofensivas de la escuadra nacional ante la presión canadiense.

Publicidad

El análisis final tras un resultado categórico

“Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. El resultado fue justo”, sentenció el DT brasileño, aceptando la incuestionable superioridad de la selección rival.

Con este contundente diagnóstico, Perú deja serias dudas sobre su funcionamiento colectivo y la gestión física del plantel. Menezes tendrá la difícil labor de corregir el rumbo de cara a los próximos compromisos internacionales de la Bicolor.

Publicidad

DATOS CLAVE