Desde Burnley FC dan detalles del estado físico de Oliver Sonne tras lesionarse con Perú

Oliver Sonne fue desconvocado para el último partido de la fecha FIFA y ahora su entrenador en Inglaterra reveló cómo volvió a Burnley FC. Conoce todos los detalles.

Una de las polémicas dentro de la gira norteamericana de la Selección Peruana tuvo que ver con la repentina desconvocatoria de Oliver Sonne para el último partido ante Colombia en Miami. Resulta que Mano Menezes explicó de una prevención física y que ya estaba conversado, así que el defensor regresó a su club y justamente desde Burnley FC revelaron cuál es su estado físico.

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Fuente: Getty Images.

Fue específicamente el entrenador Nicky Hayen quien en una reciente conferencia de prensa explicó la situación actual de Oliver Sonne. Estando muy al pendiente de que el lateral derecho volvió con anticipación a los entrenamientos de Burnley FC luego de su participación en los amistosos internacionales con Perú, explicó que ya se encuentra mejor y que ha trabajado con regularidad.

“Ha vuelto. Entrenó hoy. Tuvo un pequeño problema, pero hoy tuvo una sesión de entrenamiento completa“; declaró el entrenador de Burnley FC sobre la actualidad de Oliver Sonne, además de confirmar que efectivamente ya fue evaluado por el área médica de la institución. Aquella molestia en la rodilla parece estar quedando en el pasado ya que desde lo físico está recuperado.

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¿Oliver Sonne se mantendrá en las convocatorias de la Selección Peruana?

Al margen de la más reciente prevención física en plena competencia de la Selección Peruana, el nivel competitivo de Oliver Sonne fue uno de los más discretos del equipo durante los más recientes amistosos internacionales. Teniendo la oportunidad de haber sido titular en varios encuentros, quedó en evidencia en varias desatenciones defensivas que terminaron en goles rivales.

Esta situación ya empezó a generar ruido entre los hinchas del equipo de todos. Si bien no hay mucho material de dónde escoger y no podemos dejar de lado a quienes militan en el extranjero, no es seguro que Oliver Sonne sea un titular indiscutible en las planificaciones de Mano Menezes. Veremos qué ocurre de cara a la siguiente fecha FIFA que será en noviembre para entender la postura de un comando técnico que claramente necesita dar un salto de calidad.

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