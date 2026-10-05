Mano Menezes contradice a la Selección Peruana: por la desconvocatoria reciente de Oliver Sonne

Mano Menezes dejó por los suelos, el motivo de desconvocatoria de Oliver Sonne. La Selección Peruana afirmó una lesión. El técnico desmintió.

Una nueva controversia sacude la tranquilidad del balompié nacional tras el repentino corte de Oliver Sonne de la concentración. Las contradictorias versiones sobre su salida han desatado suspicacias sobre el manejo interno dentro de la Selección Peruana.

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El conflicto estalló luego de confirmarse que el carrilero regresará de forma anticipada a su club en Inglaterra. La discrepancia pública entre el comando técnico y la dirigencia expuso una clara falta de alineación en el discurso oficial.

Oliver Sonne dejó recientemente la Selección Peruana. (Foto: X).

El comunicado oficial publicado por la FPF

El detonante principal de esta novela futbolística fue la postura emitida horas antes por la Federación Peruana de Fútbol. A través de sus canales formales, la institución anunció la baja del lateral derecho argumentando un motivo médico.

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En la misiva se ratificó que, tras coordinaciones cordiales con el Burnley de la Football League Championship, se le liberaba para iniciar su recuperación. Sin embargo, la versión institucional terminó cayéndose en cuestión de horas ante la prensa.

La firme postura de Mano Menezes ante la prensa

La sorpresa llegó cuando el estratega brasilero Mano Menezes salió a declarar en conferencia previa al siguiente cotejo. Con contundencia, el director técnico desmintió categóricamente cualquier tipo de molestia física en el futbolista.

“No tiene una lesión. Si tuviera, no estaría acá”, aseveró Menezes para dejar en claro el verdadero panorama del jugador. El DT remarcó que las decisiones se consensúan directamente con los profesionales para no generar falsas especulaciones.

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Incertidumbre en el entorno de la Selección Peruana

La evidente falla de comunicación entre el departamento médico y el comando técnico deja mal parada a la Blanquirroja. La contradicción no tardó en generar indignación y desconcierto entre los hinchas del combinado patrio.

Asimismo, abre el debate sobre la transparencia con la que se gestionan los permisos internacionales dentro del plantel. Sonne volverá al balompié inglés en medio de un cruce de declaraciones que empaña el ambiente del equipo.

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