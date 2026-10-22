Después de perder a Honduras: las dos selecciones menores que enfrentarían a la Selección Peruana en altura

La Selección Peruana no jugará ante Honduras en la altura. Pero hay un par de opciones para reemplazar a este rival. Pero no son los mejores.

La Federación Peruana de Fútbol se vio obligada a modificar sus planes para la próxima fecha de preparación. Tras caerse la opción de jugar contra Honduras en el Cusco, la dirigencia busca a toda prisa un nuevo rival de la CONCACAF. La intención de la Bicolor se mantiene firme: disputar un partido sobre los 3.300 metros de altitud de la ciudad imperial.

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El comando técnico de Mano Menezes, busca probar a un grupo de futbolistas en las condiciones físicas de la sierra. Sin embargo, ante la negativa de otras selecciones del continente, las opciones se redujeron a equipos con menor recorrido internacional.

Selección Peruana solo tiene confirmado el amistoso internacional. (Foto: X).

República Dominicana toma ventaja en la FPF

República Dominicana es la opción que suena con más fuerza dentro de la Videna. El conjunto caribeño está libre en el calendario y no pondría trabas para viajar a la altitud cusqueña. De concretarse el acuerdo, ambas selecciones se reencontrarían tras el amistoso jugado en Lima en marzo de 2024.

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Actualmente, los dominicanos ocupan el puesto 135 del Ranking FIFA. Aunque la diferencia de nivel es marcada, el cuerpo técnico prioriza la exigencia de la altura por encima del peso del rival.

Surinam surge como la otra alternativa disponible

La otra posibilidad real es Surinam, equipo que se ubica en la casilla 125 del escalafón mundial. Al estar disponible para la fecha internacional, la dirigencia peruana lo analiza como una variante concreta para cerrar el contrato.

Ambos candidatos caribeños están lejos de Perú, que bordea la posición 50 del ranking global. Aun así, la meta principal sigue siendo evaluar la adaptación física de los jugadores en una geografía exigente.

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Bolivia sigue siendo el único amistoso confirmado

Mientras se define al rival para el Cusco, la FPF mantiene confirmado su único partido programado hasta la fecha. La Bicolor se medirá ante la Selección de Bolivia el viernes 13 de noviembre en la ciudad de Lima.

Con el choque ante la Verde ratificado en la capital, solo resta oficializar si República Dominicana o Surinam completarán la jornada. La hinchada cusqueña espera la confirmación final para ver a la selección en el Inca Garcilaso de la Vega.

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