Dónde ver EN VIVO amistoso Panamá vs. República Dominicana: canales de TV y streaming online

La Selección de Panamá se sigue preparando para el Mundial 2026 y tendrá una nueva prueba ante República Dominicana.

Las diferentes selecciones se vienen preparando para lo que será el próximo Mundial 2026. Panamá no deja de tener encuentros amistosos para estar listo para lo que será la Copa, en este caso se medirá ante República Dominicana. Un rival que puede darle pelea antes del inicio de este torneo internacional.

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El cuadro de Panamá viene de un duro encuentro frente a Brasil en la despedida de la ‘Canarinha’ de su país. En este caso el juego acabó con una dura goleada por 6-2 a favor de la pentacampeona. El cuadro centroamericano logró anotar con un autogol de Matheus Cunha, así como también un tanto e Carlos Harvey.

Matheus Cunha contra Carlos Harvey en el Brasil vs. Panamá (Foto: Getty).

Por su lado, República Dominicana no ha tenido la fortuna de clasificar a la Copa. Es por esa razón que viene solo jugando encuentros amistosos, viene de dos empates contra El Salvador y ante Cuba. Por lo que busca su primera victoria del año ante un equipo que viene como favorito.

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¿Dónde ver el amistoso Panamá vs. República Dominicana?

Este partido amistoso entre Panamá vs. República Dominicana se disfrutará en canales de cable, así como también mediante streaming. Acá puedes ver este juego en vivo:

República Dominicana : CDN Deportes

: CDN Deportes Panamá: RPC, TVN Radio 96.5, TV Max, Medcom GO

¿A qué hora juegan Panamá vs. República Dominicana?

Este partido de preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 se podrá seguir en los siguientes horarios:

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Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:45 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 19:45 horas .

. Chile, Bolivia y Venezuela: 20:45 horas .

. México: 18:45 horas.

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