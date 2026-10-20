Selección Peruana cambia de rival internacional para amistoso: y jugará un tercer partido en Fecha FIFA

Hay una modificación importante con respecto a la siguiente Fecha FIFA. Uno de los amistosos de la Selección Peruana, se estarán modificando.

La Selección Peruana ultima detalles para afrontar sus próximos compromisos internacionales con novedades de peso en su logística. La planificación para el cierre del calendario presenta cambios estratégicos tanto en la elección de sedes como en los rivales a enfrentar.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de Twitter y en el espacio Linkeados, la FPF concretó movimientos clave. Estas decisiones buscan optimizar el rendimiento del equipo patrio según las condiciones geográficas del país.

Selección Peruana presentará nuevo rival y un partido extra en la Fecha FIFA. (Foto: X).

El Estadio Monumental recibirá el duelo de noviembre

De cara a la Fecha FIFA de noviembre, la dirigencia decidió separar las instalaciones del Estadio Monumental en Lima. En dicho escenario la Blanquirroja recibirá al combinado de Bolivia ante su público.

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Pensando en la asistencia de la hinchada nacional, el organismo rector apunta a establecer precios accesibles en la venta de boletos. Con esta medida se pretende garantizar un marco masivo de espectadores para empujar al equipo en la capital.

Cambio de rival CONCACAF para jugar en Cusco

Por otro lado, la logística para el segundo compromiso de esa ventana internacional sufrió una modificación significativa en su programación. Aunque el duelo pactado para el 17 de noviembre se mantendrá en Cusco, el rival de turno ya no será la selección de Honduras.

Las autoridades de la FPF se encuentran cerrando negociaciones con otra escuadra representativa de la CONCACAF para sustituir al elenco hondureño. Se espera que durante las próximas horas se defina de manera oficial el acuerdo con el nuevo rival norteamericano.

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Panamá y un cierre de año con nómina especial de altura

El recorrido del seleccionado peruano continuará semanas después en el mes de diciembre con un choque de carácter especial. El 9 de diciembre la Blanquirroja disputará su último ensayo del año en la Ciudad Imperial en el denominado partido de agremiados.

Este choque final tendrá como rival a la Selección de Panamá y será conducido técnicamente por el estratega Mano Menezes. Para dicha convocatoria se conformará una plantilla mixta integrada por futbolistas juveniles Sub-23 y jugadores consolidados con experiencia en la altura.

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