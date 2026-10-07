El pedido insólito de Mano Menezes a Agustín Lozano en la Selección Peruana: tras perder ante Colombia

La Selección Peruana perdió feo ante Colombia. Mano Menezes hizo un pedido, después de la gira internacional, sin resultados. Tensión en FPF.

La Selección Peruana cayó por 2-0 frente a Colombia en un partido donde fue superada en el juego, lo que encendió las alarmas y desató momentos de tensión en la FPF. Tras el partido, Mano Menezes sorprendió con un inédito pedido directo al presidente Agustín Lozano de cara al futuro del equipo.

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El estratega brasileño solicitó cambiar radicalmente la estrategia en la elección de rivales y pactar amistosos de menor nivel para empezar a sumar victorias. “De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar”, sentenció el DT.

Mano Menezes junto a Agustín Lozano viendo la Liga 1. (Foto: X).

El desglose de una gira con malos resultados

La contundente derrota ante el conjunto cafetero cerró un ciclo internacional sin triunfos que dejó preocupado al cuerpo técnico. En conferencia de prensa, el entrenador analizó el rendimiento mostrado y señaló que la falta de resultados positivos afecta el ánimo del plantel.

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Menezes reconoció la necesidad urgente de cortar la racha negativa para sostener el proceso deportivo de la Blanquirroja. “No se construye un equipo solo con derrotas”, afirmó el estratega al justificar su postura ante la dirigencia.

La lectura del DT sobre los últimos amistosos

Al repasar lo sucedido durante la gira internacional, el estratega explicó que el equipo tuvo pasajes donde compitió de igual a igual, pero decayó por errores puntuales. “El partido de hoy repitió un poco lo que pasó en otros dos partidos, contra Estados Unidos y México”, declaró Menezes.

El estratega detalló que contra Canadá el rendimiento general fue bajo, mientras que ante México jugaron bien noventa minutos. Frente a Estados Unidos compitieron hasta el penal en los 60’ y hoy sostuvieron el trámite hasta el gol y la expulsión a los 50’.

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La nueva estrategia que busca la Selección Peruana

A pesar de los tropezones, el entrenador insistió en que rescatarán aprendizajes valiosos de los partidos disputados contra oponentes de alta exigencia. “Vamos a sacar, de una gira que sabíamos que tendría un grado de dificultad bastante alto, cosas que podemos aprovechar contra rivales de un nivel un poco más bajo”, apuntó.

Ahora, la pelota está en la cancha de Agustín Lozano y la FPF, quienes deberán evaluar la solicitud de Mano Menezes. La intención de buscar rivales más accesibles apunta a devolverle la confianza al grupo y cimentar las bases para los próximos retos oficiales.

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