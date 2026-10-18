Federico Urciuoli recomendó 4 jugadores de Alianza Atlético a Mano Menezes para la Selección Peruana

El entrenador de Alianza Atlético reveló una charla privada que tuvo con el seleccionador. "Tuve una charla muy linda", aseguró.

Federico Urciuoli es uno de los entrenadores revelación de la temporada 2026 de la Liga 1 Perú. Su desempeño al frente de Alianza Atlético de Sullana ha sido muy bueno, a tal punto que llegó a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 y pelea arriba en el Torneo Clausura 2026. Pero, el director técnico argentino no se lleva todo el crédito sino que lo abre para sus propios jugadores.

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Es que hay rendimientos en Sullana que son para destacar. Por eso, Urciuoli quiere ver a ciertos jugadores en la Selección Peruana. Incluso, reveló una conversación privada que tuvo con el actual seleccionador Mano Menezes, a quien le recomendó algunos jugadores de Alianza Atlético.

“He tenido una charla muy linda con el entrenador de la selección, que ha visitado todos los equipos y ha hablado con todos los entrenadores. Me permití sugerirle que los jugadores más jóvenes son los que más margen tienen y que, en algún momento, él los puede evaluar y considerar”, reveló Federico Urciuoli en entrevista con L1 Radio (L1MAX).

No titubeó a la hora de nombrarlos públicamente. “Los nombro porque siempre los nombro: son (Jorge) Del Castillo, (Hernán) Lupu, (Stefano) Fernández y (Erick) Perleche. Son jugadores que tienen margen para seguir creciendo. Esto no quiere decir que mañana los tienen que citar y poner, ni siquiera los tienen que citar, sino que hay margen de mejora porque son jóvenes y están con proyección”, aclaró.

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✅ EN VIVO Federico Urciuoli, DT Alianza Atlético



"Tuve una charla muy linda con el entrenador de la selección, me permití sugerirle los jugadores más jóvenes, Del Castillo, Lupu, Fernández, Perleche, hay margen de mejora" #L1RADIO pic.twitter.com/M76EhRQlNd — L1MAX (@L1MAX_) October 16, 2026

Precisamente, Hernán Lupu fue uno de los nombres que en Bolavip Perú se recomendó para que sea una opción en la volante de la Selección Peruana. La polivalencia de Stefano Fernández también puede ser otra opción. En tanto, el desequilibrio de Jorge Del Castillo y la proyección de Erick Perleche por el lateral derecho también fueron bien valorados por el estratega.

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Federico Urciuoli se encamina a renovar con Alianza Atlético

Según reveló el periodista Renzo Galiano en Infobae Perú, Alianza Atlético quiere retener a Federico Urciuoli como entrenador para la temporada 2027. En este sentido, el propio argentino también tiene ilusión en seguir al frente de los ‘Churres’.

De acuerdo a la información, la dirección deportiva del club de Sullana trabaja en el nuevo contrato. Por el momento, hay un entendimiento entre las partes y la renovación está muy bien encaminada. De no mediar inconvenientes o alguna oferta que pueda cambiar la situación, todo debería oficializarse una vez termine la Liga 1 2026.

La razón por la que el ‘Vendaval’ buscaría su continuidad tiene que ver, precisamente, con cómo ha potenciado algunos futbolistas del primer equipo. A los ya mencionados, se pueden sumar otros nombres como José Luján o Williams Guzmán. En tanto, ha logrado conectar con algunos extranjeros como Cristian Penilla, Germán Díaz o Ariel Múñoz.

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