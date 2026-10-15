Selección Peruana con Mano Menezes a la cabeza toma una decisión radical con Renato Tapia

Ante la urgencia por los malos resultados. En Perú pusieron en la mesa, el tema de la convocatoria de Renato Tapia. Así decidió Mano Menezes.

La Selección Peruana atraviesa un momento crítico tras sus últimos resultados adversos en la gira por Norteamérica. Ante este panorama, la exigencia por respuestas inmediatas encendió las alarmas en Videna. El estratega Mano Menezes decidió dar un giro en su planificación técnica de cara al cierre de año.

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El nombre de Renato Tapia volvió a colocarse en la mesa de discusión del cuerpo técnico nacional. Aunque el volante del Al-Wasl quedó al margen en las últimas listas dentro del proceso de renovación, las urgencias en la zona media aceleraron la necesidad de contar con su experiencia. La presión de la afición y la falta de solidez reabrieron las puertas del equipo al futbolista.

Renato Tapia actualmente juega en los Emiratos Árabes Unidos. (Foto. X).

El contacto clave entre Mano Menezes y el Al-Wasl

Mano Menezes reconoció que mantiene un seguimiento sobre la actualidad del mediocampista. El entrenador brasileño reveló que sostiene comunicación directa con el médico del Al-Wasl, un profesional con el que coincidió durante su etapa en el Flamengo. Esta cercanía facilitó el monitoreo físico del jugador en la liga emiratí.

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El estratega de la Bicolor busca recuperar equilibrio táctico y jerarquía internacional para los siguientes compromisos internacionales. Según reveló el periodista César Vivar en el programa Doble Punta de YouTube, la intención de convocarlo está “todo encaminada” para la próxima fecha FIFA de noviembre. El volante no viste la camiseta Blanquirroja desde septiembre de 2025.

Amistosos confirmados para la fecha FIFA de noviembre

El retorno del mediocampista se produciría en una jornada decisiva para evaluar el rumbo del proceso. La Selección Peruana tiene confirmados sus últimos dos duelos de preparación del año en territorio nacional. Estos cotejos servirán para ajustar el plantel antes de encarar los retos oficiales del siguiente calendario.

El primer choque será el viernes 13 de noviembre frente a la Selección de Bolivia en el Estadio Monumental de Lima. Posteriormente, la Blanquirroja viajará al sur del país para recibir a Honduras el martes 17 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

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Un llamado estratégico para cerrar el año

El estratega brasileño busca que la inclusión de Renato Tapia aporte el liderazgo que el mediocampo necesita en escenarios exigentes. La combinación de la experiencia de Tapia con las nuevas alternativas probadas por Menezes apunta a consolidar una base más sólida para el equipo.

Con ambos encuentros programados en casa, la Selección Peruana intentará reencontrarse con el triunfo y devolverle la confianza al hincha. El regreso del volante del Al-Wasl se perfila como la principal novedad en la nómina oficial para los duelos de noviembre.

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