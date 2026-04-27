Palo al Coco Araujo: Alianza Atlético explicó cómo planificó la victoria humillante a Universitario

La derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental ha dejado heridas abiertas en el entorno crema. El marcador de 2-1 no solo representó la pérdida del invicto como local, sino que expuso falencias tácticas críticas frente a la lectura de Federico Urciuoli.

Publicidad

El técnico argentino del cuadro sullanense no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior, declaraciones que fueron recogidas por el portal Jax Latin Media. Sus palabras han sido interpretadas por la hinchada como un golpe directo a la gestión estratégica de Jorge “El Coco” Araujo.

Un sistema “predecible” en la mira

La clave del triunfo “churre” radicó en la falta de variantes del conjunto estudiantil, algo que Urciuoli calificó abiertamente como “predecible”. Según el estratega, el uso prolongado del mismo sistema táctico por parte de la “U” permitió una planificación sin fisuras durante la semana previa.

“Es predecible porque utilizan un sistema muchísimo tiempo. La idea fue juntar volantes y jugar con un enganche. Cuando los carrileros pasaban, Coronel iba a tirar diagonales e iba a complicar”



🎙️Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético pic.twitter.com/S5gAPb8Cil — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 27, 2026

Publicidad

Para contrarrestar el 3-5-2 de Araujo, Alianza Atlético decidió acumular volantes en la zona medular y utilizar un enganche creativo. Esta superioridad numérica anuló los circuitos de juego de Universitario, obligándolos a depender de individualidades que nunca aparecieron.

Las diagonales de Coronel: El veneno de Sullana

Otro punto neurálgico del planteamiento fue la explotación de las bandas, aprovechando la proyección constante de los carrileros cremas. Urciuoli instruyó a Santiago Coronel para tirar diagonales agresivas al espacio vacío, castigando la lentitud de los centrales en el retroceso.

Esta estrategia dio frutos directos en el doblete de Valentín Robaldo, quien capitalizó los desajustes defensivos provocados por la movilidad de sus compañeros. La pasividad de la defensa, liderada por un Williams Riveros errático, facilitó el trabajo de la visita.

Publicidad

¿Soberbia o realidad táctica?

Las declaraciones han generado un incendio en las redes sociales, donde los hinchas merengues tildan a Urciuoli de soberbio. Sin embargo, en el análisis frío, la realidad táctica le da la razón al técnico visitante, quien desnudó las carencias de un equipo que parece no tener un “Plan B”.

El triunfo de Alianza Atlético es un llamado de atención urgente para Jorge Araujo, quien ahora debe replantear su esquema si quiere mantenerse en la pelea. Por ahora, el “Vendaval” celebra una victoria estratégica que será recordada por mucho tiempo en Sullana.

Alianza Atlético derrotó 2-1 a Universitario como visitante. (Foto: X).

Publicidad

DATOS CLAVE