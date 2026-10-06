Clasificó Alianza Atlético: ¿Cuándo juega ante Sporting Cristal la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Alianza Atlético venció a Sport Boys y definirá el título de la Copa de la Liga 2026 ante Sporting Cristal. Conoce los detalles de este duelo.

Alianza Atlético se deshizo de Sport Boys con otra victoria en las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026. Con un global de 8-2, se clasificó a la final del certamen organizado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Enfrentará en la final a Sporting Cristal.

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El conjunto dirigido por Federico Urciuoli había ganado la ida en el Callao por 5-2 y, ahora, este martes 6 de octubre, ganó 3-0 en el Campeones del 36 de Sullana para adjudicarse la serie de octavos de final. Ahora, aguarda por la definición del certamen para el próximo mes.

Sporting Cristal será el rival de los ‘Churres’ en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Es que el elenco ‘celeste’ se quedó con la serie de semifinales ante ADT: le ganó la ida por 1-0 en Tarma y en el Rímac fue por 5-0 para un contundente resultado global por 6-0.

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¿Cuándo se juega la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

La final entre Alianza Atlético y Sporting Cristal se juega a partido único. Este se realizará el domingo 15 de noviembre en estadio neutral y a definir. El ganador tendrá el primer título de la Copa Caliente de la Liga 2026.

A su vez, ambos equipos ya se aseguraron sumar puntos en la tabla anual de la Liga 1 2027. El campeón se quedará con dos unidades y el subcampeón, con una. Por lo tanto, ya inician con ventaja para la próxima temporada.

¿Cómo fueron los partidos entre Alianza Atlético y Sporting Cristal en este 2026?

‘El Vendaval’ y ‘los Celestes’ ya se han enfrentado tanto en el Torneo Apertura como el Clausura 2026, por lo que la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 será su tercer enfrentamiento en esta temporada. Ambos equipos ganaron un partido cada uno.

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Cristal triunfó en el duelo del Torneo Apertura 2026 disputado en el Estadio Alberto Gallardo por 3-1 con goles de Luis Iberico, Irven Ávila e Ian Wisdom. En tanto, los ‘Churres’ ganaron por idéntico resultado en Sullana con goles de José Ingratti, Elián Múñoz y Germán Díaz.

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