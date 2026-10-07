¿Hay futuro? Los jugadores que Mano Menezes destacó tras caer ante Colombia y no ganar en esta fecha FIFA

Al margen de una fecha FIFA con un saldo muy negativo de 3 derrotas y 1 empate, Mano Menezes habló e hizo énfasis en algunos jugadores claves para el futuro cercano de la Selección Peruana.

Para muchos no existen cuestionen muy positivas que digamos luego de la gira norteamericana que realizó la Selección Peruana en el marco de la fecha FIFA. La más reciente derrota frente a Colombia determinó un nivel muy desprolijo del equipo, a tal punto que se necesitan cambios abismales para una pronta mejoría. Así también lo entiende Mano Menezes, quien resaltó a algunos de sus pupilos.

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Fuente: Getty Images.

El entrenador de Perú, quien por cierto hoy en día es muy criticado por los hinchas y por los medios deportivos locales debido al plan de juego que intenta en la selección, habló en conferencia de prensa y evaluó el rendimiento durante estos cuatro amistosos internacionales. A pesar de no haber conseguido triunfos y que la confianza es la mejor de todas, se refirió a tres jugadores en específico.

“Cuando veo surgir jugadores como Piero Magallanes, Marco Huamán o como Oslimg Mora, que entró y lo hizo bien, veo que hay potencial, pero tenemos que hacer cosas que necesitan coraje. Hay riesgo para colocar jugadores nuevos contra México o Colombia, pero tenemos que asumirlo y hacer las cosas como tienen que hacerse”; reveló Mano Menezes sobre la apuesta de nuevos valores.

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🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Cuando veo surgir jugadores como Magallanes, Huamán, Mora, veo que hay potencial, hay riesgo para colocar jugadores nuevos, pero tenemos que asumirlo"



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Estas declaraciones de Mano Menezes van dirigidas hacia las constantes críticas que existen sobre el tan mencionado recambio generacional en la Selección Peruana. Si bien el universo de jugadores no es tan amplio como en otros planteles sudamericanos, el estratega rescata que nombres como los de Piero Magallanes, Marco Huamán y Oslimg Mora llegaron para seguir afianzándose.

La postura de Mano Menezes sobre los próximos amistosos internacionales de Perú

Sabiendo que la fecha FIFA fue de mucha competitividad para la Selección Peruana y que a la vez evidenció que estamos varios escalones por debajo de los rivales que se enfrentó en Norteamérica, la palabra de Mano Menezes fue también para entender qué es lo que pretende de cara a los próximos amistosos internacionales ya que la confianza en el grupo también debería ser clave.

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Sin victorias de por medio en los duelos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, el estratega brasileño resaltó que es importante la elección de futuros contrincantes que generen mayor certeza y seguridad en la interna del equipo de todos. “Tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias“; afirmó el DT y con lo cual se espera la decisión que tomen en la FPF.

“NO se forman trabajos solo con DERROTAS. Los periodistas discuten que no hay jugadores, que son pocos, pero cuando se pierde, la culpa es del entrenador. En el fútbol siempre se tiene hablar de algún culpable…”



Mano Menezes, DT Selección Peruana 🇵🇪



📺 Conferencia de Prensa… pic.twitter.com/2Izu4eCYe1 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 7, 2026

DATOS CLAVES

Mano Menezes resaltó el potencial de Piero Magallanes, Marco Huamán y Oslimg Mora .

resaltó el potencial de . Perú no logró victorias en los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia .

no logró victorias en los amistosos ante . Mano Menezes pidió escoger rivales que permitan conseguir victorias en los próximos amistosos.