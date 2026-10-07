Mano Menezes se afianza como el peor entrenador de la Selección Peruana: los números lo demuestran

El balance de Mano Menezes como DT de Perú es preocupante. Los datos lo demuestran, poniéndolo por debajo de entrenadores como Óscar Ibáñez y Chemo del Solar.

La Selección Peruana sufrió una nueva derrota bajo las órdenes de Mano Menezes. En el último partido amistoso de la fecha FIFA de septiembre-octubre, perdió 2-0 ante Colombia y tuvo un triste balance de tres derrotas y un empate. El porcentaje de puntos obtenidos del entrenador brasileño es el más bajo para un seleccionador peruano en los últimos 30 años.

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En Perú, hay ciclos que han sido un rotundo fracaso y los nombres propios han dejado un mal recuerdo en el hincha peruano. Hay varios ejemplos como los casos de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar o el fugaz paso de Franco Navarro. Todos estos nombres, pese a ello, han tenido mejores números que Mano Menezes, por el momento.

Tal como reportó el periodista Jesús Chirinos en su cuenta de X, Son Datos, no opiniones (@sondatos_noop), Mano Menezes se afianza como el entrenador con menor porcentaje de puntos obtenidos con la Selección Peruana en los últimos 30 años (se tienen en cuenta entrenadores con más de tres partidos dirigiendo al seleccionado).

Mano Menezes, con los peores datos en Perú (X @sondatos_noop).

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El entrenador brasileño solo sumó 5 puntos de los 24 posibles en sus 8 partidos como entrenador de ‘La Bicolor’. Eso significa un porcentaje de solo 20.8 por ciento de los puntos obtenidos. Precisamente, entrenadores como ‘Chemo’ del Solar (28,6%), Franco Navarro (28,6%) y hasta Óscar Ibáñez (27,8%) tienen mejores porcentajes de puntos obtenidos, según precisó el mencionado comuniador.

Mano Menezes pide rivales para “empezar a ganar”

Tras la derrota ante Colombia, la quinta en los ocho partidos que dirigió a la Selección Peruana, Mano Menezes habló en conferencia de prensa sobre la necesidad que tiene de sumar triunfos, sobre todo para empoderar a su equipo

“De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar“, aseguró el entrenador brasileño de 64 años en la rueda de prensa.

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🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Tengo mucha fuerza, yo sabía lo que iba a enfrentar, el entrenador tiene que escoger un camino y trabajar duramente en una idea clara"



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Evidentemente, Menezes pide rivales de menor relieve futbolístico para empezar a ganar, algo necesario si es que quiere seguir como entrenador de la Selección Peruana. Los resultados no aparecen y los cuestionamientos empiezan a crecer debido a que tampoco ayuda el rendimiento del seleccionado.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana?

La Selección Peruana tiene previsto disputar, al menos, un partido amistoso en la próxima fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, todavía no hay rival ni fecha confirmada para dicho encuentro. La única certeza que dejó entrever Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), es que ‘La Bicolor’ jugará en el país y, más exactamente, en alguna ciudad de altura.

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