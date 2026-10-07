Néstor Lorenzo dio detalles de una conversación con Mano Menezes y expuso un mensaje sobre el recambio generacional que se atraviesa en Perú. Fue drástico y claramente tiene mucha razón en el diagnóstico.

El día después de una nueva derrota de la Selección Peruana sigue generando distintos análisis y evaluaciones del rendimiento visto durante la fecha FIFA. Sin victorias de por medio y luego de caer 2-0 ante Colombia en la ciudad de Miami, mucho se cuestiona el recambio generacional tan complicado que atravesamos y fue Néstor Lorenzo quien también hizo énfasis en dicho aspecto deportivo.

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Fuente: Getty Images.

El entrenador de Colombia habló en conferencia de prensa y, además de analizar el rendimiento de su selección y de mostrarse tranquilo por lo que vienen logrando durante este nuevo proceso al mando, se dio un tiempo importante para revelar una charla privada con Mano Menezes sobre la realidad de Perú. Sin darle vueltas al asunto, la conclusión es que no hay mucho de dónde elegir.

“Estuve hablando con Mano Menezes. Creo que ordenó bien al equipo. Lo vimos también en los partidos previos. Fue un equipo ordenado, que se brindó. Creo que tiene poco recambio. Todavía tiene que construir sobre una base que viene de muchos años y que son jugadores experimentados, buenos jugadores, pero creo que el recambio tiene que venir desde abajo“; declaró Néstor Lorenzo.

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En relación a dicho factor y a lo que planteó en su llegada a Colombia, el estratega señaló: “Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos cuando llegamos a Colombia. Que no podía pasar un Mundial sin que una Sub 15, una Sub 17 o una Sub 20 de la selección participando. Se construye desde ahí el futuro del fútbol. En algún momento hay que comenzar a trabajar muy bien ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho y a los que les está yendo bien”.

¿Quiénes son los responsables de que no exista un buen recambio en Perú?

Viendo el rendimiento actual de la Selección Peruana ahora que el proceso es liderado técnicamente por Mano Menezes, queda clarísimo que el rendimiento está muy por debajo de años anteriores. Sea el técnico que venga, la materia prima del equipo no es la mejor para encontrar un buen nivel de competencia en el ámbito internacional cuando los rivales sudamericanos nos sacaron ventaja.

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En cuando a los máximos responsables, lo concreto es que existen culpas compartidas. Si bien los clubes son quienes deben formar a sus jugadores y darles las herramientas para un crecimiento óptimo, desde las decisiones de la Federación Peruana de Fútbol no hay régimen que permita el desarrollo formativo. Sin torneo de reservas, con siete extranjeros en primera y sin un respaldo real de que se trabaje adecuadamente, todo se vuelve un círculo vicioso.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Néstor Lorenzo reveló una charla privada con Mano Menezes sobre la Selección Peruana.

reveló una charla privada con sobre la 2-0 fue la derrota de Perú frente a Colombia en la ciudad de Miami .

fue la derrota de frente a en la ciudad de . Siete extranjeros se permiten en primera división sin existir un torneo de reservas.