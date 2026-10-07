Mano Menezes señaló al principal responsable de la derrota de la Selección Peruana contra Colombia

Después del 2-0 de Colombia contra Perú. Mano Menezes en conferencia de prensa, señaló al gran responsable de la caída en los Estados Unidos.

Tras la caída por 2-0 frente a Colombia en Estados Unidos, la Selección Peruana culminó una exigente serie de encuentros de preparación. El director técnico, Mano Menezes, se presentó en conferencia de prensa y ofreció un análisis directo sobre la situación del equipo nacional.

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El estratega asumió de forma tajante el peso del resultado obtenido en territorio norteamericano. Lejos de señalar individualidades o buscar excusas en el rendimiento de los futbolistas, situó la carga principal sobre su rol en el banquillo.

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana. (Foto: X).

La autocrítica del entrenador Mano Menezes

Durante la rueda de prensa, Menezes enfatizó que en el entorno futbolístico es habitual buscar explicaciones simplificadas, pero su enfoque radica en el trabajo constante y la planificación.

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“La responsabilidad siempre es del entrenador. En el fútbol siempre tenemos que hablar de un héroe o un villano”, afirmó el DT tras el compromiso.

Con estas palabras, el técnico brasileño dejó en claro que no responsabiliza a los jugadores por el marcador ni por los pasajes difíciles del encuentro.

Planificación y tiempo de trabajo para Perú

Menezes abordó también el debate en torno a los procesos formativos y los tiempos requeridos para generar transformaciones profundas en el fútbol local. Reconoció que la reestructuración desde las bases requiere un plazo del que no se dispone de inmediato.

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🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Se discuten que no hay jugadores, no hay tiempo para modificar el fútbol peruano, nosotros vamos hacer nuestra parte



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“Se discute que no hay jugadores, no hay tiempo para modificar el fútbol peruano, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Cuando inicié el trabajo, sabía lo que podía pasar”, sostuvo ante los medios.

El entrenador ratificó que el cuerpo técnico y el plantel tienen trazado el rumbo a seguir para revertir la dinámica de resultados.

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El camino trazado para la Selección Peruana

Para el estratega de la Blanquirroja, la clave para superar este momento reside en mantener una idea clara de juego y ejecutarla con disciplina.

“El entrenador tiene que escoger un camino y trabajar duramente en la construcción de ese camino. Uno tiene que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro y ellos también”, sentenció.

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Menezes concluyó su intervención asegurando que el grupo continuará enfocado en los compromisos futuros de la Selección Peruana, priorizando la consolidación del proyecto deportivo.

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