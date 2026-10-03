La durísima noticia que Conmebol le daría a la FPF en pleno recambio de Perú

Mientras que la Selección Peruana compite a nivel internacional y está en la búsqueda de una renovación de plantilla, desde Conmebol podrían complicar los planes en la interna de la FPF. Veamos todos los detalles.

Para nadie es ninguna novedad que el presente futbolístico de la Selección Peruana es realmente complicado. Con miras a la ansiada clasificación al Mundial 2030 en este nuevo proceso liderado por Mano Menezes, la falta de jugadores compitiendo en el extranjero y el recambio generacional generan incertidumbre en el país. Dicho esto, muy pronto desde Conmebol nos darían una mala noticia.

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Fuente: La Bicolor.

¿De qué se trata esta situación? Resulta que durante las últimas horas se pudo conocer la información de que los cupos para el Mundial 2030 serían limitados en relación a lo que se tenía presupuestado. Además de estar muy cerca de confirmarse de que el formato de competencia será el mismo, hablamos de que tan solo serían tres plazas y media las que se inscribirían su nombre en el torneo.

Fue el periodista argentino Esteban Edul reveló que desde Conmebol se pondrían en contacto con cada uno de los presidentes de las federaciones del continente para informar de esta nueva modalidad. Es así que, de confirmarse realmente dicha situación, no hay duda alguna de que las chances de clasificación de la Selección Peruana se reducirían mucho en pleno recambio generacional.

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🏆 ASÍ SE JUGARÍA LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2030



🇦🇷🇵🇾🇺🇾 Según informó Esteban Edul en #ESPNF12, con el trío de Argentina, Paraguay y Uruguay confirmados en la organización, las Eliminatorias Sudamericanas mantendrían su modelo de competición tal cual ocurrió para el Mundial… pic.twitter.com/UYSONYCgSD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 30, 2026

Es importante tener en cuenta que países como Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados al Mundial 2030 al ser parte de los organizadores del campeonato. Por más que solo albergarán un partido, desde FIFA optaron por darle ese beneficio, aunque de todas maneras participarán de las Eliminatorias Sudamericanas. Eso sí, prácticamente lo harán como preparación y nada más.

La medida de la FPF y Mano Menezes para potenciar a la Selección Peruana

A falta de la confirmación desde Conmebol, la posibilidad de que efectivamente sean tan solo tres cupos y media de cara al Mundial 2030 es muy factible por las razones anteriormente explicadas. En base a ello es que con muchísima más razón se concretará el plan que tienen en la interna de la Federación Peruana de Fútbol junto a Mano Menezes para supuestamente potenciar a la selección.

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Estamos hablando en específico de que Perú vaya a jugar a la altura de Cusco y Punto en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Si bien en principio solo sería ante rivales de enorme jerarquía y categoría como Brasil y Argentina, esta medida de clasificación podría alterar aún más el proyecto desde Videna. Quizá el escenario de competir fuera de Lima se logre afianzar más que nunca. Veremos.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Conmebol reduciría a tres cupos y medio la clasificación al Mundial 2030 .

reduciría a tres cupos y medio la clasificación al . Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados al Mundial 2030 como organizadores.

ya están clasificados al como organizadores. Mano Menezes planea que Perú dispute las Eliminatorias en Cusco y Puno.