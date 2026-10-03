Hinchas peruanos exigen ponerle fin al proceso de Mano Menezes: “No existe como DT”

La derrota de hoy ante Canadá colmó la paciencia de los aficionados peruanos y en redes sociales pidieron la cabeza de Mano Menezes. ¿Es un pedido muy anticipado y existen razones para analizarlo?

Siguen pasando las horas luego de la caída de Perú ante Canadá en la ciudad de Montreal y los cuestionamientos del pueblo nacional no se detienen. A través de las redes sociales, muchas de las críticas van en contra de las decisiones del entrenador Mano Menezes. Es más, algunos son más drásticos en sus diversos comentarios y exigen el término del proceso del brasileño en Videna.

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Fuente: La Bicolor.

¿Será que realmente el proceso de Mano Menezes está estancado y no da para más? El estratega brasileño llegó a nuestro país a inicios de este año 2026 y hasta el momento son 7 amistosos internacionales los que se han disputado. El saldo no es positivo ya que hemos visto 4 derrotas, 2 empates y tan solo 1 triunfo que fue ante Haití por 2-1 en el mes de junio. Dicho todo esto, en redes sociales no quieren saber más del ‘profe’ y piden su salida al no ver mejorías continuas.

“Ya que a Mano Menezes le gusta probar, por qué no prueba yéndose a su país y no regresando nunca más”, “Mano Menezes, renuncia ya. No te lo digo porque des malos resultados y no compitamos con nadie, te lo digo por tu salud mental” y “Mano Menezes nunca debió ser el técnico de Perú. De hecho, ni Lozano ni Ferrari deberían estar en la FPF. Esta selección sin haber comenzado aun las eliminatorias ya están eliminados”; explotaron los hinchas a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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¿Qué dijo Mano Menezes en conferencia de prensa tras perder con Canadá?

Tras caer 2-0 ante Canadá el día de hoy, la conferencia de prensa de Mano Menezes estuvo cargada de mucha autocrítica por lo visto de Perú en el campo de juego. Haciendo énfasis en el factor físico y en el poco tiempo de recuperación de nuestros jugadores durante la fecha FIFA, el entrenador brasileño no quiso dar excusas y resumió que el rival fue superior en lo que propusieron.

“No hicimos un buen partido. Tenemos que trabajar en lo físico para competir a la altura porque no hay milagros. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado“; enfatizó Mano Menezes ante los medios.

En cuanto al descanso a futuro de la Bicolor pensando en los próximos encuentros de preparación en la previa de la competencia oficial, Mano Menezes aclaró una decisión que de seguro está avalada con la directiva de la FPF. “Hemos optado en que podamos jugar tres partidos y ya no cuatro en las próximas fechas ya que hay una complicación de recuperación física. Pero también hay cuestiones económicas que debemos tener en cuenta”.

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