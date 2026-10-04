La increíble justificación que brindó Mano Menezes después de ser dominado y derrotado por Canadá

La Selección Peruana la pasó mal contra Canadá. El 2-0 fue explicado por Mano Menezes. Quien justificó de una manera bastante llamativa todo.

La Selección Peruana atraviesa un momento sumamente crítico tras ser superada en intensidad y funcionamiento durante la reciente derrota por 2-0 frente a Canadá.

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El trámite del compromiso expuso nuevamente severas falencias colectivas en el equipo nacional, encendiendo de inmediato las alarmas entre los hinchas y la prensa especializada.

Mano Menezes trabajando en entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: X).

La insólita postura de Mano Menezes tras la caída

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el resultado, sino la particular y llamativa explicación que ofreció el director técnico Mano Menezes al finalizar el cotejo.

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Al ser consultado sobre qué tan cerca está de consolidar una línea defensiva titular, el estratega brasileño respondió de manera tajante con un “Cerca” y añadió que “tenemos que respetar lo que vemos en la cancha”.

La alarmante realidad de la defensa peruana

Esta postura resulta bastante insólita al contrastarla con la realidad del terreno de juego, donde la Blanquirroja ha encajado 7 goles recibidos en tan solo tres partidos disputados.

Salvo la destacada actuación individual de Erick Noriega ante México, ninguna de las variantes ensayadas en la zaga ha logrado transmitir la seguridad y solvencia necesarias para sostener los encuentros.

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Números preocupantes y la urgencia de un equipo base

El balance estadístico bajo este proceso es alarmante, ya que de 7 partidos jugados la Selección Peruana solo ha conseguido una victoria contra Haití, sumando dos empates con Honduras y México, además de cuatro derrotas.

Con estos números sobre la mesa, se vuelve imperativo encontrar cuanto antes un equipo base que devuelva la solidez al bloque defensivo de cara a los próximos desafíos internacionales.

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