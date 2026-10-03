Mano Menezes reveló el factor que más debe trabajar Perú tras caer frente a Canadá

En conferencia de prensa en Montreal, el entrenador de Perú fue drástico en sus evaluaciones tras perder 2-0 ante Canadá y por ello destacó lo que se debe potenciar en el equipo de cara al futuro.

Ahora que se dio una nueva derrota de la Selección Peruana al ser muy superada por Canadá de principio a fin en el partido, la palabra de Mano Menezes era una de las más esperadas para conocer su análisis de lo visto en el campo de juego del Saputo Stadium en Montreal. Sin ánimos de dar excusas por el resultado y por el nivel de los nuestros, el estratega destacó un aspecto clave para mejorar.

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Fuente: A Presión.

Sabiendo que los amistosos internacionales en esta fecha FIFA significan un banco de pruebas para evaluar las condiciones de los convocados, no perdamos de vista que las variantes empleadas no están funcionando del todo. Además, el día de hoy se pudo apreciar un déficit físico de Perú ante una Canadá que nos superó en todo sentido, así que en base a ello es que habló Mano Menezes.

“No hicimos un buen partido. Intentamos cortar los caminos para salir de esa presión. Tenemos que trabajar en lo físico para competir a la altura porque no hay milagros. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado“; comentó Mano Menezes en conferencia de prensa.

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En cuanto a las variantes que realizó en pleno duelo ante Canadá, el estratega mencionó: “La diferencia física es bastante importante para nosotros. Sabíamos el riesgo de la gira, pero tenemos que pasar por esto. Mi intención no era hacer cinco cambios en el entretiempo. Entendí que algunos jugadores no estaban bien. Es natural, algunos no jugaban 90′ desde hace tiempo. Esperábamos a Canadá un poco diferente y tuvimos oportunidades que pudimos aprovechar“.

La medida de Mano Menezes para la próxima fecha FIFA de la Selección Peruana

Teniendo en cuenta que el sado de Perú hasta ahora no es tan positivo como se hubiese en esta fecha FIFA y que el análisis de la derrota de hoy ante Canadá por 2-0 representó una deficiencia física de los nuestros por los pocos días de descanso entre los partidos, Mano Menezes reveló que de cara a la siguiente ventana de competencia solo se disputarán tres encuentros internacionales.

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“Hemos optado en que podamos jugar tres partidos y ya no cuatro en las próximas fechas ya que hay una complicación de recuperación física. Pero también hay cuestiones económicas que debemos tener en cuenta”. Estas palabras del entrenador nacional en conferencia de prensa reflejan que junto a su comando técnico se vienen tomando medidas de cara al futuro cercano.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Mano Menezes reconoció el déficit físico de Perú tras perder 2-0 ante Canadá .

reconoció el déficit físico de tras perder 2-0 ante . Cinco cambios realizó Perú en el entretiempo por el desgaste físico de los jugadores.

realizó en el entretiempo por el desgaste físico de los jugadores. Tres partidos disputará Perú en las próximas fechas FIFA para evitar mayor desgaste físico.