La nueva posición avergonzante de la Selección Peruana dentro del Ranking FIFA con Mano Menezes

El Ranking FIFA castiga la inoperancia y el pésimo momento deportivo que vive la Selección Peruana. La actualización oficial publicada tras la gira por Norteamérica confirmó el duro retroceso de la Blanquirroja en el escalafón internacional.
Bajo la conducción técnica de Mano Menezes, el combinado nacional cayó al puesto 53 del listado mundial. Este retroceso coloca al equipo en un panorama crítico que no se registraba con cifras similares desde noviembre de 2015.
La Selección Peruana es penúltima en el Ranking FIFA de Conmebol. (Foto. X).
Una gira nefasta de la Selección Peruana
El declive en la clasificación global es el reflejo inmediato de los flojos rendimientos cosechados en la reciente gira de amistosos. Durante su travesía por Norteamérica, el equipo nacional acumuló tres derrotas y apenas un empate.
El balance dejó caídas ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0). El único punto rescatado en la serie de partidos fue la igualdad 1-1 frente a la selección de México.
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La Blanquirroja cede terreno en la CONMEBOL
Con este nuevo descenso, Perú se ubica en la penúltima casilla entre los países pertenecientes a la CONMEBOL. La escuadra patria apenas supera a Bolivia (#78), mientras que fue rebasada por seleccionados como Chile (#50) y Venezuela (#49).
En la sumatoria total del continente sudamericano, los diez países miembros alcanzan un acumulado de 326 puntos. Esta cifra evidencia la distancia que hoy separa a la Blanquirroja de los primeros lugares de la región.
¿Cuándo volverá a jugar Perú para subir en Ranking FIFA?
La oportunidad inmediata para frenar esta racha negativa llegará en el mes de noviembre. El calendario oficial de la FIFA establece que la próxima ventana internacional se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre.
Será la última Fecha FIFA del año para sumar puntos en la clasificación mundial. El comando técnico de Mano Menezes estará obligado a corregir el rumbo para evitar un impacto mayor en el coeficiente del equipo.
DATOS CLAVE
- La Selección Peruana cayó al puesto 53 del Ranking FIFA, su peor ranking desde 2015.
- La gira por Norteamérica dejó derrotas ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, más un empate.
- La próxima Fecha FIFA se jugará del 9 al 17 de noviembre.