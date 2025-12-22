La reciente actualización del ranking mundial de la FIFA ha traído buenas noticias para la Selección Peruana. Tras un periodo de resultados irregulares, el equipo nacional ha conseguido escalar una posición, ubicándose ahora en el puesto 51 con 1459,57 puntos. Este ligero, pero positivo ascenso permite a la Blanquirroja cerrar el año con una tendencia favorable en el ámbito internacional.

Puntos favorables en la Selección Peruana

Este avance en el escalafón se sustenta en la victoria obtenida recientemente. Un combinado nacional, respaldado por la SAFAP, venció 2-0 a su similar de Bolivia en un encuentro disputado en Chincha. Los goles que sellaron el triunfo llegaron en los minutos finales, gracias a las anotaciones de Piero Magallanes y Bassco Soyer, en un partido que sirvió para evaluar nuevos talentos y mantener el ritmo competitivo del equipo.

Pedro Gallese capitaneo a Perú SAFAP. (Foto: X).

A nivel sudamericano, la CONMEBOL mantiene su alta competitividad. Argentina continúa como líder continental y segunda a nivel global. Le siguen de cerca Brasil (5), Colombia (13), Uruguay (16) y Ecuador (23), consolidando su lugar en la élite del fútbol mundial. Paraguay (39) y Venezuela (48) son los otros equipos sudamericanos que integran el Top 50.

Venciendo en el ranking a su clásico de siempre

Con esta nueva clasificación, Perú logra superar a su clásico rival, Chile, que ahora ocupa la casilla 52, justo debajo de la Blanquirroja. Por su parte, Bolivia cierra la tabla de la confederación en el puesto 76 tras la derrota sufrida. Esta ventaja estadística sobre “La Roja” y “La Verde” inyecta un impulso anímico importante de cara a los próximos compromisos oficiales.

El desempeño visto en el Estadio Félix Castillo Tardío, con la irrupción de jóvenes figuras como Soyer y la eficacia de Magallanes, ha generado comentarios positivos. Para la prensa y la afición, este triunfo en Chincha no solo suma al ranking, sino que también valida el trabajo con los futbolistas del medio local, demostrando la existencia de una base lista para ser considerada en futuras convocatorias de mayor envergadura.

Selección Peruana sueña con un mejor 2026

La Selección Peruana inicia el próximo año con el firme propósito de continuar escalando posiciones y recuperar el terreno perdido en las clasificatorias. La casilla 51 es el punto de partida para un proceso de reestructuración que busca devolver a Perú a los puestos de vanguardia que ocupó anteriormente. La vista está puesta en el calendario de 2026, donde cada punto en el ranking y cada victoria serán cruciales para mantener vivo el sueño mundialista.

