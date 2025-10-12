De mal en peor: el nuevo puesto de la Selección Peruana en el ranking FIFA luego de perder frente a Chile

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en un proceso importante de recambio generacional y de que la última convocatoria dejó en evidencia los planes que existen en la Federación Peruana de Fútbol, las noticias negativas empezaron a llegar. El ranking FIFA se actualizará en las próximas horas, aunque desde ahora podemos adelantar que sufrimos una nueva caída luego de la dura derrota frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Publicidad

Publicidad

En la previa del inicio de la fecha FIFA que representaron diversos amistosos internacionales y duelos oficiales en los demás continentes, la Selección Peruana se ubicaba en el puesto 48 como resultado de una terrible Eliminatoria Sudamericana que no nos permitió al acceso al Mundial 2026 ni siquiera por medio del repechaje. Ya en ese entonces se descendió 6 posiciones con relación a cómo venía la mano en cuanto a resultados del equipo.

Ahora, estando octubre del año 2025, la Selección Peruana quedará en el puesto 49 del ranking FIFA, siendo este uno de los peores a los que se ha podido llegar durante los últimos años. Dicha situación nos muestra que el nivel del equipo está muy por debajo de la élite del fútbol mundial y que todavía nos queda un camino bastante amplio por recorrer, el cual en la Federación Peruana de Fútbol empezaron a liderar Jean Ferrari y Manuel Barreto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué deberá hacer la Selección Peruana para mejorar su posición en el ranking FIFA?

En principio, la Selección Peruana tendrá dos amistosos internacionales más por delante en lo que resta del año 2025. En el mes de noviembre se jugará frente a Rusia y Chile en territorio europeo, lo cual representa un enorme desafió para Manuel Barreto ahora que es el entrenador interino del equipo y que muy probablemente mantendrá la filosofía de probar nuevos jugadores como acaba de ser en el último Clásico del Pacífico en Santiago.

Fuente: La Bicolor

Estos dos partidos serán claves para empezar a ver de qué estamos hechos y de conseguir triunfos es factible que el puesto 49 en el ranking FIFA lo vayamos dejando de lado. Si bien esta lista nunca ha representado un poderío efectivo ni sobresaliente entre las selecciones, sí es un reflejo de la actualidad de resultados que tienen cada uno de los equipos. En resumen, Perú deberá enfocarse en mejorar y como consecuencia de ello llegarán notables mejoras.

Publicidad

Publicidad

La noticia positiva que estaría muy pronto de confirmar la Selección Peruana

Durante las últimas horas se ha podido conocer que Gustavo Álvarez sería el candidato principal de la Federación Peruana de Fútbol para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Peruana pensando en el próximo proceso clasificatorio. De acuerdo al diario chileno ‘El Mercurio‘, en Videna estarían dispuestos a desembolsar $1.2 millones por la cláusula de salida del director técnico que mantiene contrato con Universidad de Chile, pero que a la vez ha confirmado que por ahora no piensa en la chance de permanencia en el club.

ver también Sergio Peña no se guardó nada y le respondió con un terrible bombazo a Ricardo Gareca