FIFA castiga a la Selección Peruana dentro del nuevo Ranking: esta es la nueva posición empezando el 2026

La Selección Peruana ha comenzado el año con un duro golpe a su prestigio internacional tras la reciente actualización de la Clasificación Mundial FIFA. La “Bicolor” descendió dos casilleros en el listado, ubicándose ahora en el puesto 53 con un puntaje total de 1459.57, lo que refleja la falta de victorias en el cierre del proceso clasificatorio.

Selección Peruana entre las peores de CONMEBOL

Este retroceso sitúa al equipo peruano en una de sus peores posiciones de los últimos años dentro de la CONMEBOL. A nivel sudamericano, Perú solo logra superar a las selecciones de Chile, que se encuentra en la casilla 52 del ranking global, y a Bolivia, estancada en el puesto 76 de la tabla general.

La caída en el ranking llega en un momento de transición administrativa tras la salida de Juan Carlos Oblitas de la Dirección General de Fútbol. La llegada de Jean Ferrari al cargo generó expectativas de un cambio inmediato, pero la inercia de los malos resultados deportivos ha pesado más que los movimientos en las oficinas de la Videna.

Actualmente, el panorama deportivo se encuentra en una etapa de evaluación profunda, ya que la selección no volverá a tener actividad oficial en el corto plazo. Tras finalizar penúltima en las Eliminatorias 2026 con solo 12 puntos, la prioridad de la gestión actual es reestructurar el comando técnico de cara al próximo ciclo.

Selección Peruana dentro del Ranking FIFA. (Foto: X).

Los hinchas deberán esperar hasta la ventana FIFA de marzo para volver a ver a la selección en el campo de juego. Este periodo de inactividad de casi medio año representa un desafío para mantener el ritmo competitivo y evitar que el puntaje en la clasificación mundial siga mermando frente a otros rivales continentales.

Se espera que bajo la dirección de Jean Ferrari se concrete pronto el anuncio de un nuevo estratega, con un perfil preferentemente sudamericano. La meta para el 2026 será aprovechar los partidos amistosos de marzo y junio para escalar posiciones y recuperar el respeto perdido en el continente antes del inicio de nuevos torneos.

¿Quién es el líder del ranking mundial FIFA?

Bajo la dirección de Luis de la Fuente, la selección española ha ascendido a la cima del Ranking FIFA con 1877.18 puntos. Este logro, que no se conseguía desde hace más de una década, se debe a su consistente trayectoria histórica y a su excelente desempeño en los recientes torneos. España ha superado a selecciones de la talla de Argentina y Francia para reclamar el liderato.

¿Perú está muy debajo en la CONMEBOL?

Perú se encuentra a más de 400 puntos de los equipos líderes de la región. La FIFA oficializará esta nueva clasificación tras los partidos amistosos internacionales programados para el próximo mes de marzo, para los cuales se espera que la selección cuente con un nuevo comando técnico.

La Selección Peru en la CONMEBOL Copa America 2024 contra Canada. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

DATOS CLAVES