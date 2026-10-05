La inversión económica fuerte y urgente que hará la Federación para sacar del hoyo a la Selección Peruana

El fútbol peruano atraviesa una de las crisis deportivas más agudas de su historia reciente, evidenciada por los paupérrimos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras quedar en el fondo de la tabla con apenas 12 puntos, la Selección Peruana reflejó el agotamiento definitivo de su generación dorada. Las deficiencias en las canteras de la Liga 1 provocaron una alarmante escasez de futbolistas capaces de competir al máximo nivel.

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Las carencias del equipo nacional quedaron al descubierto durante las recientes presentaciones internacionales, donde la exigencia física desnudó la brecha del torneo local. El técnico Mano Menezes remarcó la notable diferencia en el ritmo de juego y la recuperación de los futbolistas. Este diagnóstico aceleró la necesidad de implementar medidas de control estrictas sobre la preparación diaria en los clubes.

Federación con Agustín Lozano y Jean Ferrari proyectan mejoras en el fútbol peruano. (Foto: Paloma Del Solar).

Obligación en menores y tecnología Catapult en Perú

Ante este escenario crítico, la FPF se alista para activar un plan de mitigación de riesgo con una inversión económica sin precedentes. La meta principal es reducir la brecha física y técnica que separa al torneo local de la alta competencia, abordando los problemas estructurales desde la raíz.

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Según reveló el analista Diego Rebagliati en Fútbol Satélite, la FPF cambiará su postura frente a los clubes del medio local. El área deportiva comprende que ya no se puede convencer a las directivas, sino obligarlas a desarrollar divisiones menores con metodologías estandarizadas. Esta exigencia busca unificar los métodos para que el salto a la Selección no sea un choque metabólico.

Para respaldar esta medida, la FPF se meterá la mano al bolsillo para dotar a los equipos con tecnología de punta. Rebagliati destacó el asombro del comando técnico al comprobar que clubes como Comerciantes Unidos no disponían del sistema GPS Catapult para medir a jugadores como Rodrigo Vilca. Con esta inversión, se entregarán las herramientas para monitorear el rendimiento real diario.

Control tecnológico y monitoreo diario del rendimiento

La implementación del monitoreo tecnológico permitirá a la FPF auditar en tiempo real cargas de entrenamiento, aceleraciones y volúmenes de carrera. Este seguimiento busca erradicar la improvisación en la preparación física de la Liga 1, garantizando que los jugadores mantengan un ritmo alineado a la exigencia internacional.

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Con la llegada de estos dispositivos y la unificación metodológica, se intentará tomar el control del biotipo y el rendimiento metabólico del jugador peruano. La FPF busca fiscalizar el trabajo cotidiano de los atletas para elevar la vara competitiva en toda la categoría.

El tenso escenario político y el futuro de la Liga 1

Sin embargo, la postura de la Federación anticipa un tenso escenario político al fiscalizar de cerca el sistema. La medida obligatoria generará debates con las directivas por la regulación, los costos operativos y el nivel de intervención en la autonomía de los clubes. A pesar de los roces, la FPF considera que este control riguroso es el único camino para reestructurar las bases.

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En medio de una crisis prolongada, esta inversión representa la apuesta más ambiciosa de la dirigencia para reconstruir el fútbol nacional a corto y mediano plazo. El éxito del proyecto dependerá de la firmeza institucional para sostener estas exigencias frente a la resistencia de los clubes.

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