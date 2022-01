Perú es el único torneo de fútbol en Sudamérica al cual no se permite el ingreso de público en los estadios. Tras esto, el periodista deportivo Eddie Fleischman explotó en sus redes sociales contra el gobierno de Pedro Castillo por esta decisión. El comunicador hizo un comparativo entre los demás países del continente.

El periodista dijo esto en su cuenta de Twitter: "La vergüenza de Sudamérica gracias al gobierno. Perú 0% de aforo en el estadio. Como de costumbre en estos tiempos: todo mal", fue lo que publicó Eddie Fleischman en su red social criticando al gobierno del país por tomar esa decisión en el ámbito del fútbol.

Eso no fue lo único que dijo el periodista, pues siguió recriminando la labor realizada por el gobierno de Pedro Castillo: "Vean incompetentes. Vean y piensen, si acaso tienen con qué. Están a tiempo de usar su neurona (sí, en singular)", dijo fuertemente Eddie Fleischman frente a la ausencia de público en los estadios de fútbol.

Estas declaraciones de Eddie Fleischman se dieron después de que el ministerio de salud diga: "Hemos pasado de tener 26 mil casos a 88 mil en una semana, tenemos que cuidarnos. Yo entiendo que es una fiesta deportiva muy bonita, pero yo no voy a permitir que se me contagié la gente por el fervor del fútbol". Algo que no lo he habría gustado para nada al periodista y por eso habría realizado esa publicación.

¿Qué días juega Perú los amistosos ante Panamá y Jamaica?

La Selección Peruana afrontará dos duros cotejos como preparación para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. A desarrollarse ante Panamá y Jamaica en el estadio Nacional, la próxima seguidilla de partidos podría jugar en contra y por ello los futbolistas necesitan todo el apoyo del público. Así pues, el enfrentamiento ante Panamá se desarrollará el domingo 16 de enero y ante Jamaica el jueves 20 de enero.